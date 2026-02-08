Uhićen napadač koji je pucao na generala ruske obavještajne službe: Moskva objavila identitet

Muškarac osumnjičen za pucnjavu na zamjenika načelnika ruske vojne obavještajne agencije u Moskvi uhićen je u Dubaiju te je, prema navodima ruske Federalne sigurnosne službe, predan Rusiji, javlja Euronews .

Federalna sigurnosna služba (FSB) priopćila je da je riječ o ruskom državljaninu Ljubomiru Korbi, koji je pritvoren zbog sumnje da je izvršio napad. U istom su priopćenju naveli kako su identificirana i dvojica ‘suučesnika’, od kojih je jedan pritvoren u Moskvi, dok je drugi ‘otišao u Ukrajinu’.

Svetlana Petrenko, glasnogovornica Istražnog odbora, potvrdila je da je Aleksejev nakon napada prevezen u bolnicu. Prema njezinim riječima, napadač je pucao na njega više puta unutar stambene zgrade na sjeverozapadu grada.