Uhićen napadač koji je pucao na generala ruske obavještajne službe: Moskva objavila identitet

Vladimir Aleksejev hospitaliziran je nakon što ga je u petak napadač nekoliko puta upucao u stambenoj zgradi na sjeverozapadu Moskve. Napad se dogodio u kontekstu niza atentata na visoke vojne dužnosnike za koje Rusija optužuje Ukrajinu
Muškarac osumnjičen za pucnjavu na zamjenika načelnika ruske vojne obavještajne agencije u Moskvi uhićen je u Dubaiju te je, prema navodima ruske Federalne sigurnosne službe, predan Rusiji, javlja Euronews.
Federalna sigurnosna služba (FSB) priopćila je da je riječ o ruskom državljaninu Ljubomiru Korbi, koji je pritvoren zbog sumnje da je izvršio napad. U istom su priopćenju naveli kako su identificirana i dvojica ‘suučesnika’, od kojih je jedan pritvoren u Moskvi, dok je drugi ‘otišao u Ukrajinu’.
Svetlana Petrenko, glasnogovornica Istražnog odbora, potvrdila je da je Aleksejev nakon napada prevezen u bolnicu. Prema njezinim riječima, napadač je pucao na njega više puta unutar stambene zgrade na sjeverozapadu grada.
Lavrov optužio Ukrajinu
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je Ukrajinu za pucnjavu, nazvavši je ‘terorističkim činom’ kojem je cilj bio spriječiti mirovne pregovore.
Pucnjava se dogodila dan nakon što su ruski, ukrajinski i američki pregovarači zaključili dvodnevne razgovore u Abu Dhabiju, usmjerene na pokušaj okončanja gotovo četverogodišnjeg rata u Ukrajini.
Otkako je Moskva pokrenula punu invaziju na Ukrajinu 2022. godine, ruske vlasti u više su navrata optuživale Kijev za atentate na vojne dužnosnike i javne osobe unutar Rusije. Ukrajina je za neke od tih napada preuzela odgovornost, no u ovom se slučaju zasad nije oglasila.