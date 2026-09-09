Picula: Postoji razlog zašto Vučić može raditi što hoće

Eurozastupnik Tonino Picula oštro je komentirao način na koji je u Srbiji organiziran pokop ratnog zločinca Ratka Mladića, ocijenivši da je u svemu bila vidljiva izravna potpora države

Smatra da taj događaj pokazuje odnos vlasti Aleksandra Vučića prema ratnoj prošlosti, ali i smjer u kojem vodi Srbiju. Gostujući na N1 televiziji, Picula je poručio da bi Mladićev pokop trebao biti trenutak nakon kojeg će Europska unija konačno promijeniti dugogodišnju politiku prema Beogradu. 'To takozvano 'nesnalaženje' Europske komisije ima dužu povijest podilaženja srpskoj vlasti, rekao bih još negdje od vremena Angele Merkel, koja je upravo u Aleksandru Vučiću vidjela pravog partnera s kojim je možda moguće napraviti neke ključne promjene u samoj Srbiji', rekao je Picula.

No, smatra da se nakon više od desetljeća pokazalo da su takva očekivanja bila uzaludna. 'To nadanje je potpuno iznevjereno i upravo mi se čini da je pokop ratnog zločinca Ratka Mladića događaj koji bi morao promijeniti u potpunosti tu dugogodišnju politiku povlađivanja Aleksandru Vučiću od strane Europske unije', rekao je. 'Pogreb je direktno sponzorirala i organizirala država' Mladić je u Beogradu pokopan uz vojne počasti, a pogrebu su nazočili i pojedini ministri srbijanske vlade. Picula smatra da se takav događaj ne može promatrati kao privatna stvar obitelji. 'Sve ovo što ste opisali naprosto je točno i potpuno je jasno da je pogreb ratnog zločinca bio direktno sponzoriran i organiziran od strane države', rekao je. Dodao je da državni elementi ceremonije ne bi bili mogući bez odobrenja vlasti. 'Sve te insignije, svi ti elementi koje ste nabrojali, naravno, ne bi bili mogući bez zelenog svjetla samih vlasti.'

Prema njegovu mišljenju, pogreb je tako prerastao pitanje odnosa prema Mladiću i postao politička poruka. 'Ta vrsta angažiranosti vlasti u pogrebu govori da je on, zapravo taj pogreb, jedan medij preko kojeg se još jednom identificirala ukupna politika Aleksandra Vučića i naprednjaka u Srbiji', rekao je. 'Treba li EU nastaviti pregovore sa Srbijom?' Picula smatra da se nakon svega više ne treba pitati samo želi li Srbija u Europsku uniju, već i treba li Unija nastaviti pregovore sa Srbijom dok je na vlasti aktualni režim. Podsjetio je da pregovori već godinama praktički stoje. 'Nijedno novo poglavlje nije otvoreno već gotovo pet godina', rekao je. Posebno je istaknuo da bi Bruxelles sada Beogradu morao poslati puno jasniju poruku. 'Ovog puta doista mora dobiti vrlo artikuliran odgovor da postoje ozbiljni limiti takve ambicije.' A pitanje koje bi, smatra, sada trebalo otvoreno postaviti jest treba li EU nastaviti pristupne pregovore. 'Do sada se govorilo da nije pitanje želi li Europska unija Srbiju za članicu, već želi li Srbija, odnosno njezina dugogodišnja vlast, uopće prihvatiti demokratske standarde potrebne za članstvo. Ali ipak, nakon ovako organiziranog pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića, danas se mora postaviti pitanje treba li Europska unija nastaviti pregovore sa Srbijom sve dok ima ovakvu vlast', rekao je Picula. Zaključio je: 'Nadam se da neće, jer prostor za neku, sa ili bez navodnika, 'naivnost' kada je riječ o odnosu Europske unije prema Vučićevom režimu doista se smanjio.' Od Kosova do Rusije: Picula nabraja poteze Beograda Mladićev pokop, smatra Picula, nije izoliran slučaj. Podsjetio je na Vučićev odlazak na vojni mimohod u Moskvi, unatoč upozorenjima Bruxellesa, ali i na slučaj upada srpskih paravojnih formacija na sjever Kosova. 'On je otišao prošle godine Putinu na vojni mimohod na Crvenom trgu, iako je bio upozoren da to ne radi', rekao je. 'Nije još ništa poduzeto kako bi se sankcionirali krivci za upad paravojnih srpskih formacija na sjever Kosova.' Govoreći o stanju u samoj Srbiji, Picula je istaknuo i višegodišnje prosvjede građana. 'Već praktički dvije godine, prije svega, sami građani Srbije osjećaju jednu vrstu i političkog i svakog drugog nasilja, tražeći ozbiljne promjene u Srbiji i, prije svega, da se prestane s korupcijom od strane samoga režima', rekao je. 'Vučićeva Srbija je destabilizacijski faktor' Picula je posebno oštar bio kada je govorio o ulozi Srbije u regiji. 'Ako itko predstavlja destabilizacijski faktor na Zapadnom Balkanu, to je svakako Vučićeva Srbija', rekao je. Smatra da se ni Hrvatska više ne može odnositi prema Srbiji kao prema susjedu koji neupitno napreduje prema europskim standardima.