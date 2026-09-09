Burno u Ljubljani, prosvjednici spremaju 'doček' izraelskom ministru: 'Spalite NATO!'

U Ljubljani je počeo prosvjed zbog otvaranja prvog rezidentnog izraelskog veleposlanstva u Sloveniji. Organiziraju ga studentska udruga Iskra i Pokret za prava Palestinaca, a pridružili su mu se i pojedini političari, javne osobe te predstavnici kulturne scene

Prosvjednici su najavili da će se od zgrade veleposlanstva u Dimičevoj ulici uputiti prema hotelu Grand Plaza, gdje se održava službeni prijem izraelske delegacije, piše slovenski 24ur. 'I mi ćemo ministru (Saaru) prirediti naš prijem!', poručili su prosvjednici, nakon čega je okupljene pozdravio glasan pljesak. Prosvjednici su skandirali 'Slobodna, slobodna Palestina!', 'Spalite, spalite NATO pakt!' i 'Izrael bombardira, NATO financira!' i 'Najgori, najgori Izrael', uz glasno zviždanje. Organizatori su u govoru oštro kritizirali izraelsku politiku prema Palestincima.

'Ova će zgrada biti dom predstavnicima zemlje koja čini genocid nad palestinskim narodom', poručili su. Prema njihovim tvrdnjama, od početka rata u Gazi poginulo je više od 100.000 Palestinaca, dok je velik dio infrastrukture i stambenih objekata uništen. Kritizirali su i izraelske operacije u Libanonu i Iranu te poručili da se protive bilo kakvoj gospodarskoj suradnji s Izraelom. 'Očito je da je namjera Izraela podrediti Sloveniju svojim interesima', ustvrdili su govornici. Prosvjednici očekuju da će izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar između 19 i 20 sati stići u hotel Grand Plaza, gdje će se održati službeni prijem. Tamo mu, najavili su, žele prirediti vlastiti prosvjedni 'prijem'.

Množica zbrana na protestu pred odprtjem Izraelskega veleposlaništva na ulici odmeva “Naj gori Izrael!” pic.twitter.com/y18JU93MqI — Jan (@Jan_Slovenia) September 9, 2026

Traže zatvaranje veleposlanstva i sankcije Prosvjednici traže zatvaranje izraelskog veleposlanstva i konzulata, prekid trgovinske i gospodarske suradnje s Izraelom, uvođenje sankcija te izlazak Slovenije iz NATO-a. Kako je ranije objavila Iskra, te su zahtjeve uputili parlamentarnim i lijevim izvanparlamentarnim strankama, no zasad nisu dobili odgovor. Prosvjedu se pridružila i oporbena Levica. Njezina koordinatorica Asta Vrečko ranije je ocijenila da posjet izraelskog ministra i otvaranje veleposlanstva 'na neki način potkopavaju slovensku državu i suverenitet'.

Protest proti Izraelu. Vaški posebneži. Če bi ti določali slovensko zunanjo politiko, se nam ne bi dobro pisalo.



Prenos: https://t.co/HA9LnzmUke pic.twitter.com/6ttbn2qAN9 — JaniФ (@JaniFZajec) September 9, 2026

U Ljubljanu je danas stigao izraelski ministar Gideon Saar, koji će sa slovenskim kolegom Tonetom Kajzerom službeno otvoriti veleposlanstvo. Slovenija i Izrael trebali bi pritom potpisati program suradnje u području obrazovanja, znanosti, kulture, mladih i sporta. Otvaranje veleposlanstva izazvalo je snažne reakcije dijela slovenske javnosti, posebno zbog promjene vanjskopolitičkog smjera nove slovenske vlade. Prosvjednici smatraju da Ljubljana približavanjem Izraelu napušta dosadašnju politiku prema palestinskom pitanju. Kučan: 'Ne radi se o suradnji dviju država, već dvaju režima' Prosvjedu se pridružio i bivši slovenski predsjednik Milan Kučan. On je oštro kritizirao novu politiku slovenske vlade prema Izraelu. Prema Kučanovim riječima, ovdje se ne radi o klasičnoj suradnji dviju država, već o suradnji političkih režima.

Kar precej ljudi na protestu proti otoplitvi diplomatskih odnosov 🇸🇮 z 🇮🇱 pred novo ambasado na Dimicevi. Pa tudi nekaj opazovalcev s strehe ambasade. @24UR @24ur_com pic.twitter.com/gl8rRAyAes — Anže Božič (@AnzeBozic) September 9, 2026