Srpski haker imao je 'pomoć iznutra' u napadu na hrvatske institucije: Policija reagirala

Za osumnjičenog državljanina Srbije, koji je u međuvremenu završio u istražnom zatvoru, u nastavku kriminalističkog istraživanja policija je utvrdila i da je teškim kaznenim djelom protiv računalnih sustava oštetio jednu "udrugu građana iz Zagreba".

"Osumnjičeni hrvatski državljanin je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Osumnjičenom državljaninu Republike Srbije ranije je određen istražni zatvor te se nalazi u Zatvoru u Zagrebu”, izvijestilo je kratko Ravnateljstvo policije.

Srpski državljanin ranije je, prema neslužbenim podacima, upao u više hrvatskih ministarstava, javnih ustanova i tvrtki, koristeći se serverima u Europi i Centralnoj Americi te internetskom adresom u Srbiji.