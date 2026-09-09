nije se izvukao

Srpski haker imao je 'pomoć iznutra' u napadu na hrvatske institucije: Policija reagirala

M.Da./Hina

09.09.2026 u 18:01

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: SASCHA STEINBACH
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Nakon pritvaranja državljanina Srbije zbog hakerskih napada na hrvatske institucije krajem srpnja policija je uhitila i hrvatskog državljanina kojega sumnjiči da je zajedno s njim upao u informacijski sustav 'pravne osobe sa sjedištem u Zagrebu'

Za osumnjičenog državljanina Srbije, koji je u međuvremenu završio u istražnom zatvoru, u nastavku kriminalističkog istraživanja policija je utvrdila i da je teškim kaznenim djelom protiv računalnih sustava oštetio jednu "udrugu građana iz Zagreba".

"Osumnjičeni hrvatski državljanin je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Osumnjičenom državljaninu Republike Srbije ranije je određen istražni zatvor te se nalazi u Zatvoru u Zagrebu”, izvijestilo je kratko Ravnateljstvo policije.

Srpski državljanin ranije je, prema neslužbenim podacima, upao u više hrvatskih ministarstava, javnih ustanova i tvrtki, koristeći se serverima u Europi i Centralnoj Americi te internetskom adresom u Srbiji.

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Teška kaznena djela

Krajem srpnja policija je šturo objavila da je uhitila punoljetnog državljanina Srbije zbog sumnje da je počinio teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka te kazneno djelo nedozvoljene uporabe osobnih podataka.

Prema policijskim navodima osumnjičenik je neovlašteno pristupao računalnim sustavima više pravnih osoba i tijela javne vlasti, a neslužbeno riječ je o hakeru koji se inače bavio testiranjem sigurnosti računalnih sustava.

U sklopu istraživanja, na temelju sudskih naloga, provedene su pretrage prostora, vozila i elektroničkih uređaja, pri čemu su oduzeti predmeti i digitalni podaci za koje se sumnja da su povezani s počinjenjem kaznenih djela, izvijestila je tada policija.

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