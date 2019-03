Ubojica s Novog Zelanda bio je vuk samotnjak, a oružje je možda nabavio u krugovima balkanske emigracije

Napad na Novom Zelandu dio je operacije širenja utjecaja od strane radikalne političke desnice, a izravan prijenos na društvenim mrežama nadopunjuje njihove dosad poznate metode poput širenja lažnih vijesti, posebno o migrantima, smatra stručnjak za terorizam dr. Tonči Prodan

Za jedinog dosad identificiranog napadača na dvije džamije u kojima je ubijeno 49 muslimana, 28-godišnjeg Brentona Tarranta, on iz dostupnih informacija smatra da je djelovao kao 'vuk samotnjak', a izjave iz njegova manifesta u kojemu se spominje 'blagoslov' ekstremnih skupina i Andersa Breivika Prodan zasad ne smatra dokazom kako je Tarrant bio mozak operacije.

'Ne, on se po svemu sudeći mogao radikalizirati u svom vlastitom dnevnom boravku i to dokazuje da je problem terorizma apsolutno globaliziran, kao i narativ o 'našoj zemlji koju treba štititi od drugih'. Dospio je čak i do zemalja poput Novog Zelanda, gdje su posljednji ovakvi napadi zabilježeni sedamdesetih godina prošlog stoljeća, nešto manje u osamdesetima. U najnovijem obliku radi se o globalnom problemu, zahvaljujući društvenim mrežama na kojima se snimci šire i bivaju jako dobro prihvaćeni u tim krugovima, sve lakše se radikaliziraju novi ljudi. U svijetu danas postoji oko 230 milijuna izbjeglica i da se svi nađu na jednom mjestu, predstavljali bi petu najveću državu. Ti ljudi su izuzetno pogodna meta za radikalnu i ekstremnu desnicu', smatra Prodan.