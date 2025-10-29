Vukovarski branitelj Jean-Michel Nicolier bit će pokopan u Vukovaru

Iako je francuski državljanin, koji se borio u Domovinskom ratu, Jean-Michel Nicolier bit će pokopan u Vukovaru, doznaje RTL.

Podsjetimo, posmrtni ostaci ubijenog Jean-Michela Nicoliera pronađeni su na Ovčari, objavljeno je danas službeno na konferenciji za medije u Vukovaru. Pored Nicolera, na Ovčari su ekshumirani i posmrtni otaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batorela, a na Peteovačkoj doli Dragutina Štita.