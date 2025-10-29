Vukovarski branitelj Jean-Michel Nicolier bit će pokopan u Vukovaru

Nakon što su posmrtni ostaci pronađeni u jednoj od masovnih grobnica na Ovčari identificirani kao tijelo Jean-Michela Nicoliera, doznaje se i gdje će biti pokopan
Iako je francuski državljanin, koji se borio u Domovinskom ratu, Jean-Michel Nicolier bit će pokopan u Vukovaru, doznaje RTL.
Podsjetimo, posmrtni ostaci ubijenog Jean-Michela Nicoliera pronađeni su na Ovčari, objavljeno je danas službeno na konferenciji za medije u Vukovaru. Pored Nicolera, na Ovčari su ekshumirani i posmrtni otaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batorela, a na Peteovačkoj doli Dragutina Štita.
'Nije rođen u Hrvatskoj, ali za nju je ostavio svoje srce i za nju žrtvovao svoju život. Kada je sloboda bila ugrožena odlučio je stati uz istinu i pravdu. Njegova majka se preselila u Hrvatsku kako bi bila bliže sinu i napokon je dočekala istinu', kazao je ministar Medved na konferenciji za medije.
Identifikaciji je bila nazočna Lyliane Forunier, majka Jean-Michela Nicoliera, koja je zahvalila hrvatskoj Vladi i ministru Medvedu rekavši kako je svaki put kada je tražila sastanak i informaciju uvijek bio tu zadnjih osam godina.
'Jean-Michel me je zvao kada je bio u Hrvatskoj u Domovinskom ratu, čuli smo se telefonom, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi i bio je u pravu. Mislim na sve druge obitelji koje traže svoje nestale i nadam se da će drugi roditelji proživjeti moju radost danas, borba ide dalje, mislim na druge nestale', rekla je Lyliane Forunier.