Vukovarski branitelj Jean-Michel Nicolier bit će pokopan u Vukovaru

M. Šu.

29.10.2025 u 18:57

Jean Michel Nicolier
Jean Michel Nicolier Izvor: HRT / Autor: Screenshot
Nakon što su posmrtni ostaci pronađeni u jednoj od masovnih grobnica na Ovčari identificirani kao tijelo Jean-Michela Nicoliera, doznaje se i gdje će biti pokopan

Iako je francuski državljanin, koji se borio u Domovinskom ratu, Jean-Michel Nicolier bit će pokopan u Vukovaru, doznaje RTL.

Podsjetimo, posmrtni ostaci ubijenog Jean-Michela Nicoliera pronađeni su na Ovčari, objavljeno je danas službeno na konferenciji za medije u Vukovaru. Pored Nicolera, na Ovčari su ekshumirani i posmrtni otaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batorela, a na Peteovačkoj doli Dragutina Štita.

'Nije rođen u Hrvatskoj, ali za nju je ostavio svoje srce i za nju žrtvovao svoju život. Kada je sloboda bila ugrožena odlučio je stati uz istinu i pravdu. Njegova majka se preselila u Hrvatsku kako bi bila bliže sinu i napokon je dočekala istinu', kazao je ministar Medved na konferenciji za medije.

Jean Michel Nicolier Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HRT

Identifikaciji je bila nazočna Lyliane Forunier, majka Jean-Michela Nicoliera, koja je zahvalila hrvatskoj Vladi i ministru Medvedu rekavši kako je svaki put kada je tražila sastanak i informaciju uvijek bio tu zadnjih osam godina.

Lyliane Fournier, majka ubijenog Jean-Michela Nicoliera s obitelji
Lyliane Fournier, majka ubijenog Jean-Michela Nicoliera s obitelji Izvor: Cropix / Autor: Marin Franov

'Jean-Michel me je zvao kada je bio u Hrvatskoj u Domovinskom ratu, čuli smo se telefonom, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi i bio je u pravu. Mislim na sve druge obitelji koje traže svoje nestale i nadam se da će drugi roditelji proživjeti moju radost danas, borba ide dalje, mislim na druge nestale', rekla je Lyliane Forunier.

