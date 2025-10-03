Poznat identitet dvojice ubijenih u terorističkom napadu u Manchesteru

Britanska policija imenovala je u petak dvojicu muškaraca ubijenih u jučerašnjem terorističkom napadu na sinagogu u Manchesteru, dok je vlada u prvim reakcijama obećala pojačati napore u borbi protiv antisemitizma
Policija Velikog Manchestera objavila je da su Adrian Daulby (53) i Melvin Cravitz (66), obojica stanovnici grada u sjevernoj Engleskoj, ubijeni nakon što je Jihad Al-Shamie automobilom udario u skupinu ljudi ispred sinagoge Heaton Park Hebrew Congregation prije nego što je izbo muškarca. Troje drugih osoba ostaje u bolnici s teškim ozljedama.
Al-Shamieja je ubila policija sedam minuta nakon što su policajci obaviješteni o napadu u Crumpsallu u četvrtak ujutro, koji se dogodio na Jom Kipur, najsvetiji dan judaizma. Tri osobe su uhićene zbog sumnje da su planirale teroristički napad u vezi s ubojstvima.
Policija Velikog Manchestera objavila je da su, iako formalna identifikacija još nije obavljena, obitelji Daulbyja i Cravitza, obojice iz Crumpsalla, obaviještene o smrti i ponuđena im je podrška službenika za vezu s obiteljima. U petak ujutro, policija Velikog Manchestera potvrdila je da će dodatni policajci osigurati „visoku vidljivost“ policijskoj prisutnosti u sjevernom Manchesteru, Buryju i Salfordu unutar židovskih zajednica i oko sinagoga. Također će biti povećani posjeti lokalnim bogoslužjima, dodala je policija.
Vlada najavljuje borbu protiv antisemitizma
Britanska vlada obećala je u petak udvostručiti svoje napore u borbi protiv antisemitizma, u trenutku kada je britanska židovska zajednica stubokom potresena napadom u sinagogi u kojem su dvije osobe ubijene, a nekoliko teško ozlijeđeno. Vlada je taj napad okarakterizirala kao "teroristički čin". Izraelska vlada optužila je Veliku Britaniju da je dopustila širenje antisemitizma po britanskim gradovima i na sveučilišnim kampusima nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. koji je izazvao izraelski rat u Gazi.
Podsjetimo ranije je policija imenovala napadača kao Jihada al-Shamieja, 35-godišnjeg britanskog državljanina sirijskog podrijetla, kojeg su na mjestu događaja ustrijelili naoružani policajci. Britanska ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood rekla je da razumije snagu osjećaja koje gaje sve strane u sukobu u Gazi, ali je rekla da je važno da se to ne prelije u napetosti na britanskim ulicama.
"Učinit ćemo sve što je potrebno kako bismo osigurali sigurnost naše židovske zajednice. Ljudi će vidjeti veću policijsku prisutnost u svim zajedničkim objektima, prvenstveno sinagogama, ali također i na drugim mjestima unutar zajednice', rekla je Mahmood za Times Radio.
U satima nakon napada u četvrtak održano je nekoliko propalestinskih prosvjeda u britanskim gradovima, a policija se sukobila s prosvjednicima ispred Downing Streeta, što je dovelo do 40 uhićenja. Mahmood je rekla da su prosvjedi, koji su se dogodili samo nekoliko sati nakon napada, bili "nebritanski i nečasni".
"Pozvala bih sve koji razmišljaju o prosvjedu u sljedećih dan ili dva da jednostavno učine korak natrag, da se odmaknu i pokažu malo humanosti i ljubavi prema zajednici koja tuguje", rekla je ministrica.