POTVRDILA POLICIJA

Poznat identitet dvojice ubijenih u terorističkom napadu u Manchesteru

I.H./Hina

03.10.2025 u 10:48

Napad u Manchesteru
Napad u Manchesteru Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN
Bionic
Reading

Britanska policija imenovala je u petak dvojicu muškaraca ubijenih u jučerašnjem terorističkom napadu na sinagogu u Manchesteru, dok je vlada u prvim reakcijama obećala pojačati napore u borbi protiv antisemitizma

Policija Velikog Manchestera objavila je da su Adrian Daulby (53) i Melvin Cravitz (66), obojica stanovnici grada u sjevernoj Engleskoj, ubijeni nakon što je Jihad Al-Shamie automobilom udario u skupinu ljudi ispred sinagoge Heaton Park Hebrew Congregation prije nego što je izbo muškarca. Troje drugih osoba ostaje u bolnici s teškim ozljedama.

vezane vijesti

Al-Shamieja je ubila policija sedam minuta nakon što su policajci obaviješteni o napadu u Crumpsallu u četvrtak ujutro, koji se dogodio na Jom Kipur, najsvetiji dan judaizma. Tri osobe su uhićene zbog sumnje da su planirale teroristički napad u vezi s ubojstvima.

Policija Velikog Manchestera objavila je da su, iako formalna identifikacija još nije obavljena, obitelji Daulbyja i Cravitza, obojice iz Crumpsalla, obaviještene o smrti i ponuđena im je podrška službenika za vezu s obiteljima. U petak ujutro, policija Velikog Manchestera potvrdila je da će dodatni policajci osigurati „visoku vidljivost“ policijskoj prisutnosti u sjevernom Manchesteru, Buryju i Salfordu unutar židovskih zajednica i oko sinagoga. Također će biti povećani posjeti lokalnim bogoslužjima, dodala je policija.

Vlada najavljuje borbu protiv antisemitizma

Britanska vlada obećala je u petak udvostručiti svoje napore u borbi protiv antisemitizma, u trenutku kada je britanska židovska zajednica stubokom potresena napadom u sinagogi u kojem su dvije osobe ubijene, a nekoliko teško ozlijeđeno. Vlada je taj napad okarakterizirala kao "teroristički čin". Izraelska vlada optužila je Veliku Britaniju da je dopustila širenje antisemitizma po britanskim gradovima i na sveučilišnim kampusima nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. koji je izazvao izraelski rat u Gazi.

Podsjetimo ranije je policija imenovala napadača kao Jihada al-Shamieja, 35-godišnjeg britanskog državljanina sirijskog podrijetla, kojeg su na mjestu događaja ustrijelili naoružani policajci. Britanska ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood rekla je da razumije snagu osjećaja koje gaje sve strane u sukobu u Gazi, ali je rekla da je važno da se to ne prelije u napetosti na britanskim ulicama.

Napad u Manchesteru
Napad u Manchesteru Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN

"Učinit ćemo sve što je potrebno kako bismo osigurali sigurnost naše židovske zajednice. Ljudi će vidjeti veću policijsku prisutnost u svim zajedničkim objektima, prvenstveno sinagogama, ali također i na drugim mjestima unutar zajednice', rekla je Mahmood za Times Radio.

U satima nakon napada u četvrtak održano je nekoliko propalestinskih prosvjeda u britanskim gradovima, a policija se sukobila s prosvjednicima ispred Downing Streeta, što je dovelo do 40 uhićenja. Mahmood je rekla da su prosvjedi, koji su se dogodili samo nekoliko sati nakon napada, bili "nebritanski i nečasni".

"Pozvala bih sve koji razmišljaju o prosvjedu u sljedećih dan ili dva da jednostavno učine korak natrag, da se odmaknu i pokažu malo humanosti i ljubavi prema zajednici koja tuguje", rekla je ministrica.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NOVI INCIDENT

NOVI INCIDENT

Dronovi nad Münchenom: Zatvorena zračna luka, otkazani deseci letova
DVA PROGRAMA

DVA PROGRAMA

Država sufinancira dizala i fasade: Evo kako se uključiti u javno savjetovanje
IZRAEL NAJAVIO presretanje

IZRAEL NAJAVIO presretanje

Posljednji brod Flotile za Gazu još na putu: 'Svjesni su što ih čeka'

najpopularnije

Još vijesti