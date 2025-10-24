islamski radikalizam

Maloljetnik u BiH ubio policajca vičući 'Allahu ekber': Sud mu odredio kaznu

I.K./Hina

24.10.2025 u 15:24

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: FEHIM DEMIR
Bionic
Reading

Maloljetnik koji je prije godinu dana u Bosni i Hercegovini u terorističkom napadu ubio jednog policajca a drugog teško ranio, osuđen je na pet godina boravka u kazneno-popravnom domu, objavili su u petak lokalni mediji.

Presudu ubojici koji je u trenutku kada je, indoktriniran islamskim radikalizmom, počinio zločin imao tek 14 godina donio je općinski sud u Bosanskoj Krupi, objavio je javni servis BHT 1 kao i "Dnevni avaz" koji se poziva na više neimenovanih izvora.

Naveli su kako je maloljetnik prebačen u odgojno-popravni dom u Orašju gdje će izdržavati kaznu koja mu je određena. Iz Tužiteljstva BiH dobili su potvrdu da istraga o ovom slučaju još nije u cijelosti okončana.

vezane vijesti

Nakon napada uhićeno je u osam osoba za koje se sumnjalo da su indoktrinirali malodobnika a njih pet je i dalje pod mjerama kojima im je ograničeno kretanje.

Ušavši u večernjim satima u policijsku postaju u Bosanskoj Krupi počinitelj je nožem nanio smrtonosne ozljede policajcu Ozrenu Maranu a teško je ozljedio njegovog kolegu Avdu Hasanovića. 

Pri tom je uzvikivao pokliče "Allahu ekber".

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POTPIRUJU LI IH RUSI?

POTPIRUJU LI IH RUSI?

Smrtonosni požari gutaju Ukrajinu: Hrane se drvećem i minama, a iznad glava vrebaju dronovi
strast jednog dubrovčanina

strast jednog dubrovčanina

Oživio željeznicu koja je povezivala Konavle s Bečom: Mali vlak Ćiro vozi po bajkovitoj maketi
županijski sud

županijski sud

Afera veliki Agrokor: Postupak razdvojen zbog Discordijine bolesti

najpopularnije

Još vijesti