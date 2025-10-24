Maloljetnik u BiH ubio policajca vičući 'Allahu ekber': Sud mu odredio kaznu

Presudu ubojici koji je u trenutku kada je, indoktriniran islamskim radikalizmom, počinio zločin imao tek 14 godina donio je općinski sud u Bosanskoj Krupi, objavio je javni servis BHT 1 kao i "Dnevni avaz" koji se poziva na više neimenovanih izvora.

Naveli su kako je maloljetnik prebačen u odgojno-popravni dom u Orašju gdje će izdržavati kaznu koja mu je određena. Iz Tužiteljstva BiH dobili su potvrdu da istraga o ovom slučaju još nije u cijelosti okončana.