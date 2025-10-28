Ovo su mjere kojima će Slovenija odgovoriti na ubojstvo u Novom Mestu: Golob predstavio Šutarov zakon

Slovenski premijer Robert Golob predstavio je na sjednici gradskog vijeća Novog Mesta mjere za poboljšanje sigurnosti. Između ostalog, najavio je obračun s kriminalom i takozvani Šutarov zakon - nazvan po pokojnom Alešu Šutaru.
Slovenski premijer Robert Golob predstavio je na sjednici gradskog vijeća Novog Mesta mjere i zakonske promjene za povećanje sigurnosti u jugoistočnim općinama. Mjere, odnosno zakon će nositi ime pokojnog 48-godišnjeg Aleša Šutara, prenosi N1 Slovenija.
Golob je sažeo ključna područja u kojima će se poduzeti radikalne mjere. Prvo područje je sigurnost. Golob je rekao da će policija dobiti znatno veće ovlasti - za provođenje racija, ovlasti za nadzor ugroženih i sigurnosno rizičnih područja itd.
Konkretne mjere u prvom području :
- Učinkovitija regulacija ulaska policijskih službenika u tuđi stan ili druge prostorije.
- Policija će moći provoditi sigurnosne operacije potrebne za zaštitu života i zdravlja ljudi kada bi to moglo biti ugroženo oružjem ili drugim opasnim predmetima.
- Policija će moći odmah udaljiti osobu s područja ako krši javni red i mir te joj zabraniti ulazak i boravak tamo ako ponovi prekršaj.
- Policija će moći zatražiti trenutno zatvaranje prostorija i prekid okupljanja ako se dogode kaznena djela ili poticanje na njihovo počinjenje.
Drugo područje su mjere vezane uz pravosuđe. Konkretni prijedlozi mjera su:
- Pravo na besplatnu pravnu pomoć bit će ograničeno ako osoba ponavlja prekršaje ili kaznena djela (recidivisti) i dodat će se druge mjere za ograničavanje zlouporaba u okviru besplatne pravne pomoći.
- Izmjena Kaznenog zakona ukinut će progon po zahtjevu za pojedinačna kaznena djela (tužiteljstvo će provoditi progon po službenoj dužnosti).
- Zakon o ovrsi i osiguranju: Za isplatu neplaćenih kazni zbog počinjenih kaznenih djela i prekršaja, kod povratnika se koriste i određeni novčani primici koji su izuzeti od ovrhe.
Treće područje su mjere socijalne skrbi. Kako je Golob rekao, socijalne naknade bit će ograničene za one koji ponavljaju prekršaje i kaznena djela. Dječji doplatak bit će ukinut za sve maloljetnike, jer, kako je Golob rekao, 'ne možemo poticati djevojke da rađaju djecu prije 18. godine'.
Ministar rada Luka Mesec rekao je da od nedjelje pripremaju zakon. 'Ovaj zakon će propisati da socijalna država više neće biti tolerantna prema recidivistima i počiniteljima kaznenih djela“, dodao je, naglasivši da 'čuje narod i da Šutarova smrt neće biti uzaludna'.
Golob je također najavio mjere u području oduzimanja imovine nezakonitog podrijetla i porezne provedbe. Dvije mjere u četvrtom području su:
- Mjera za pojednostavljeno utvrđivanje nesklada između vrijednosti pokretnine koju posjeduje fizička osoba i njezinih prihoda. U slučaju da se utvrdi da prijavljeni prihod fizičke osobe ne odgovara vrijednosti pokretnine, imovina se može privremeno oduzeti odmah na licu mjesta.
- Mjera koja omogućuje da porezna ovrha neplaćenih kazni obuhvati i određene novčane primitke koji su izuzeti od ovrhe ili su ograničeni na ovrhu prema važećim propisima (Zakon o poreznom postupku).