Ovo su mjere kojima će Slovenija odgovoriti na ubojstvo u Novom Mestu: Golob predstavio Šutarov zakon

Slovenski premijer Robert Golob predstavio je na sjednici gradskog vijeća Novog Mesta mjere i zakonske promjene za povećanje sigurnosti u jugoistočnim općinama. Mjere, odnosno zakon će nositi ime pokojnog 48-godišnjeg Aleša Šutara, prenosi N1 Slovenija.

Golob je sažeo ključna područja u kojima će se poduzeti radikalne mjere. Prvo područje je sigurnost. Golob je rekao da će policija dobiti znatno veće ovlasti - za provođenje racija, ovlasti za nadzor ugroženih i sigurnosno rizičnih područja itd.