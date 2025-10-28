Primirje je gotovo: Netanyahu naredio 'snažne' zračne napade na Gazu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je u utorak vojsci da pokrene 'snažne' zračne napade na Gazu, čime se ugrožava krhko primirje postignuto uz posredovanje SAD-a.
'Nakon sigurnosnih konzultacija, premijer Netanyahu naredio je vojnom ešalonu da odmah izvede snažne udare u Pojasu Gaze', navodi se u priopćenju njegovog ureda.
Nije odmah bilo jasno jesu li napadi pokrenuti, javlja NBC News.
Ranije je Netanyahu rekao da je tijelo taoca kojeg je Hamas vratio preko noći zapravo dijelovi tijela drugog taoca kojeg su izraelske trupe pronašle u Gazi prije gotovo dvije godine.
Natanyahu je već neko vrijeme razmatrao nove napade na Gazu, no odluku je donio nakon incidenta u gradu Rafah na jugu Gaze. Militanti Hamasa ispalili su u utorak protutenkovske rakete i snajpersku vatru na izraelske snageu tom gradu, priopćile su Izraelske obrambene snage. Većinu ovog područja kontroliraju Izraelske obrambene snage (IDF), ali neki Hamasovi militanti još uvijek djeluju u tunelima u tom području.
Napad je doveo do značajne razmjene vatre između militanata Hamasa i IDF-a. Izraelske zračne snage također su izvele zračne napade u Rafahu kao odgovor.
Nakon Netanyahuove objave o napadima, vojno krilo Hamasa reklo je da će odgoditi predaju preminulog taoca kojeg su ranije u utorak pronašli. 'Svaka cionistička eskalacija će ometati potragu, iskapanje i pronalaženje tijela, što će dovesti do kašnjenja u pronalaženju tijela poginulih od strane okupacije', navodi se u izjavi.
Prema primirju, očekuje se da će Hamas što prije vratiti sve posmrtne ostatke talaca Izraelu.
Netanyahuove upute dolaze samo nekoliko tjedana nakon što su Izrael i Hamas pristali na prekid vatre. Sporazumom su razmijenjeni preostali živi izraelski taoci i palestinski zatvorenici te su potaknute velike nade da će borbe između dviju strana prestati.