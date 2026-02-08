UZBUNA ZA ZRAČNI NAPAD

U tijeku je ruski udar balističkim projektilima na Kijev; Kličko: Ostanite u skloništima!

Ma.Č.

08.02.2026 u 17:53

Ruski napad na Kijev
Ruski napad na Kijev Izvor: EPA / Autor: STATE EMERGENCY SERVICE
Bionic
Reading

Ruske snage napale su Kijev balističkim projektilima, a u glavnom gradu Ukrajine i nizu drugih oblasti oglašena je uzbuna za zračni napad

Na dramatičnu situaciju prvi je upozorio gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, pozvavši građane na oprez i ostanak u skloništima.

‘Eksplozije u glavnom gradu. Kijev je pod napadom balističkih projektila. Protuzračne obrambene snage reagiraju. Molimo vas da ostanete u skloništima!’

Istodobno se oglasio i Timur Tkačenko, načelnik Vojne uprave grada Kijeva, koji je potvrdio da je napad još uvijek u tijeku. ‘Neprijateljski napad balističkim projektilima u tijeku.’

Ukrajinske zračne snage izvijestile su o brzim zračnim sredstvima iznad Černihivske oblasti koja su se kretala prema Kijevskoj oblasti, a potom i prema samom glavnom gradu.

