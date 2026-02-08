U tijeku je ruski udar balističkim projektilima na Kijev; Kličko: Ostanite u skloništima!

Na dramatičnu situaciju prvi je upozorio gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, pozvavši građane na oprez i ostanak u skloništima.

‘Eksplozije u glavnom gradu. Kijev je pod napadom balističkih projektila. Protuzračne obrambene snage reagiraju. Molimo vas da ostanete u skloništima!’

Istodobno se oglasio i Timur Tkačenko, načelnik Vojne uprave grada Kijeva, koji je potvrdio da je napad još uvijek u tijeku. ‘Neprijateljski napad balističkim projektilima u tijeku.’

Ukrajinske zračne snage izvijestile su o brzim zračnim sredstvima iznad Černihivske oblasti koja su se kretala prema Kijevskoj oblasti, a potom i prema samom glavnom gradu.