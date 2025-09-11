U susjedstvu se širi opasna bolest: Sumnja je pala na sasvim običnu namirnicu

Više desetaka osoba je hospitalizirano, a dvije su preminule u južnoj Italiji nakon trovanja hranom. Dosad je utvrđeno da su sporne staklenke brokule stigle istim kamionom, ali i da su kontaminirane bakterijom Clostridium botulinum.

Ta je bakterija uzročnik jedne od najsmrtonosnijih bolesti prenosivih hranom - botulizma. Bakterija uspijeva u hermetički zatvorenim prostorima poput konzervi i staklenki, a njene su spore otporne na kuhanje i industrijsku obradu.

Ako je hrana konzervirana na nedovoljno visokoj temperaturi ili je prebrzo obrađena, spore će se aktivirati, razmnožiti i pustiti smrtonosni toksin koji nema boju, okus ni miris. Posebno su rizične namirnice slabe kiselosti, poput poput brokule, mahuna, kukuruza, cikle i graška.