U susjedstvu se širi opasna bolest: Sumnja je pala na sasvim običnu namirnicu

U Italiji se počeo širiti botulizam, jedna od najsmrtonosnijih bolesti prenosivih hranom. Sumnja je pala na loše obrađenu konzerviranu brokulu, u kojoj se nalazio toksin bez okusa, boje i mirisa, a zbog iste je hrane uzbuna podignuta i u Velikoj Britaniji
Više desetaka osoba je hospitalizirano, a dvije su preminule u južnoj Italiji nakon trovanja hranom. Dosad je utvrđeno da su sporne staklenke brokule stigle istim kamionom, ali i da su kontaminirane bakterijom Clostridium botulinum.
Ta je bakterija uzročnik jedne od najsmrtonosnijih bolesti prenosivih hranom - botulizma. Bakterija uspijeva u hermetički zatvorenim prostorima poput konzervi i staklenki, a njene su spore otporne na kuhanje i industrijsku obradu.
Ako je hrana konzervirana na nedovoljno visokoj temperaturi ili je prebrzo obrađena, spore će se aktivirati, razmnožiti i pustiti smrtonosni toksin koji nema boju, okus ni miris. Posebno su rizične namirnice slabe kiselosti, poput poput brokule, mahuna, kukuruza, cikle i graška.
Simptome je lako zamijeniti za druga stanja
Simptomi botulizma pojavljuju se 18 do 36 sati nakon konzumacije, iako se mogu pojaviti i nakon šest sati ili 10 dana. Riječ je najčešće o problemima s gutanjem i govorom, opadanju kapaka, mutnom vidu, mučnini te postupnoj paralizi miića koja može dovesti do zastoja disanja. Bolest je teško otkriti jer su simptomi slični moždanom udaru ili Guillain-Barréovu sindromu.
Zbog toga je izdano upozorenje građanima i u Velikoj Britaniji. Zdravstvene vlasti ih pozivaju na oprez pri konzumaciji pojedinih serija konzervirane brokule, piše Independent.
Savjetuju da se hrana ne konzumira iz oštećenih konzervi ili staklenki, poput onih s ispupčenim ili udubljenim poklopcima, curenjem ili promijenjenom bojom hrane. Namirnice slabe kiselosti treba prokuhati najmanje 10 minuta prije jela.
Služi u medicini i za zaglađivanje bora
Liječenje botulizma uključuje antitoksine i suportivnu terapiju poput respiratora. Oporavak od umora i problema s disanjem može trajati mjesecima, pa i godinama.
No, botulinski toksin ima širu primjenu u medicini i kozmetici. U Americi se za liječenje mišićne spastičnosti, kroničnih migrena, strabizma i cervikalne distonije, ali i za zaglađivanje bora. Naravno, i ovdje treba biti na oprezu kako se ne bi pojavila epidemija.