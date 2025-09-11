ljudi umiru

U susjedstvu se širi opasna bolest: Sumnja je pala na sasvim običnu namirnicu

M.Da.

11.09.2025 u 18:04

Konzervirana hrana je često obitavalište bakterije koja uzrokuje botulizam
Konzervirana hrana je često obitavalište bakterije koja uzrokuje botulizam
U Italiji se počeo širiti botulizam, jedna od najsmrtonosnijih bolesti prenosivih hranom. Sumnja je pala na loše obrađenu konzerviranu brokulu, u kojoj se nalazio toksin bez okusa, boje i mirisa, a zbog iste je hrane uzbuna podignuta i u Velikoj Britaniji

Više desetaka osoba je hospitalizirano, a dvije su preminule u južnoj Italiji nakon trovanja hranom. Dosad je utvrđeno da su sporne staklenke brokule stigle istim kamionom, ali i da su kontaminirane bakterijom Clostridium botulinum.

Ta je bakterija uzročnik jedne od najsmrtonosnijih bolesti prenosivih hranom - botulizma. Bakterija uspijeva u hermetički zatvorenim prostorima poput konzervi i staklenki, a njene su spore otporne na kuhanje i industrijsku obradu.

Ako je hrana konzervirana na nedovoljno visokoj temperaturi ili je prebrzo obrađena, spore će se aktivirati, razmnožiti i pustiti smrtonosni toksin koji nema boju, okus ni miris. Posebno su rizične namirnice slabe kiselosti, poput poput brokule, mahuna, kukuruza, cikle i graška.

Simptome je lako zamijeniti za druga stanja

Simptomi botulizma pojavljuju se 18 do 36 sati nakon konzumacije, iako se mogu pojaviti i nakon šest sati ili 10 dana. Riječ je najčešće o problemima s gutanjem i govorom, opadanju kapaka, mutnom vidu, mučnini te postupnoj paralizi miića koja može dovesti do zastoja disanja. Bolest je teško otkriti jer su simptomi slični moždanom udaru ili Guillain-Barréovu sindromu.

Zbog toga je izdano upozorenje građanima i u Velikoj Britaniji. Zdravstvene vlasti ih pozivaju na oprez pri konzumaciji pojedinih serija konzervirane brokule, piše Independent.

Savjetuju da se hrana ne konzumira iz oštećenih konzervi ili staklenki, poput onih s ispupčenim ili udubljenim poklopcima, curenjem ili promijenjenom bojom hrane. Namirnice slabe kiselosti treba prokuhati najmanje 10 minuta prije jela.

Hranu niske kiselosti potrebno je kuhati najmanje 10 minuta prije jela (ilustracija)
Hranu niske kiselosti potrebno je kuhati najmanje 10 minuta prije jela (ilustracija)

Služi u medicini i za zaglađivanje bora

Liječenje botulizma uključuje antitoksine i suportivnu terapiju poput respiratora. Oporavak od umora i problema s disanjem može trajati mjesecima, pa i godinama.

No, botulinski toksin ima širu primjenu u medicini i kozmetici. U Americi se za liječenje mišićne spastičnosti, kroničnih migrena, strabizma i cervikalne distonije, ali i za zaglađivanje bora. Naravno, i ovdje treba biti na oprezu kako se ne bi pojavila epidemija.

