Kako hrana utječe na planet? Rezultati su zabrinjavajući, stručnjaci imaju apel

Hrana doslovno uništava planet . Više od sedamdeset znanstvenika u petak je objavilo opsežnu projenu o učincima prehrambenih navika na ispuštanje stakleničkih plinova. 'Rezultati su zabrinjavajući, sama hrana mogla bi nas pogurati iznad 1,5 Celzijevaca', kazao je švedski znanstvenik Johan Rockström , prenosi Politico te pišu da gotovo trećina globalnih emisija stakleničkih plinova dolazi iz hrane zbog ispuštanja metana, krčenja šuma i fosilnih goriva koji se koriste u proizvodnji gnojiva.

No stručnjaci tvrde da spas leži u okretanju zdravoj prehrani. Takozvana dijeta za zdravlje planeta sastoji se od povrća, voća, mahunarkama, orašastim plodovima, uz smanjenje mliječnih proizvoda, peradi i ribe. Da bi planet prodisao, treba smanjiti crveno meso , a stručnjaci ističu da bi takva prehrana mogla prepoloviti emisije.

Epidemiolog Walter Willett ističe da to ne znači nužno vegansku prehranu te da planet može profitirati i od mediteranske te azijske kuhinje, ali uz više biljne prehrane, a manje šećera i mesa. S druge strane, hrana bogata mesom, upozorava Willett, 'put je prema ekološkoj i zdravstvenoj katastrofi'.



Ovaj panel znanstvenika okupljenih u EAT-Lancet Komisije događa se u trenutku kada je, kako piše Politico, Zeleni plan Europske unije mrtav. Pišu da je, suočena s prosvjedima poljoprivrednika, koordiniranim lobiranjem industrije i političkim posljedicama rata u Ukrajini, EU je tiho odustala od svojih prehrambenih reformi. Sada se bori s pitanjima kako upravljati uvozom te treba li ograničiti poljoprivredne subvencije.

'Hrana je u središtu i ljudskog blagostanja i zdravlja planeta“, rekla je supredsjedateljica Shakuntala Thilsted, prenosi isti izvor te ističe da se mora zajamčiti 'pravo na hranu, pošten rad i zdrav okoliš'