Kako hrana utječe na planet? Rezultati su zabrinjavajući, stručnjaci imaju apel

Gotovo trećina stakleničkih plinova dolazi iz hrane pa je više od sedamdesetak znanstvenika na razini Europske unije u petak objavilo procjenu o utjecaju hrane na okoliš. Predlažu okretanje prehrani s više bilja, a manje mesa
Hrana doslovno uništava planet. Više od sedamdeset znanstvenika u petak je objavilo opsežnu projenu o učincima prehrambenih navika na ispuštanje stakleničkih plinova. 'Rezultati su zabrinjavajući, sama hrana mogla bi nas pogurati iznad 1,5 Celzijevaca', kazao je švedski znanstvenik Johan Rockström, prenosi Politico te pišu da gotovo trećina globalnih emisija stakleničkih plinova dolazi iz hrane zbog ispuštanja metana, krčenja šuma i fosilnih goriva koji se koriste u proizvodnji gnojiva.
No stručnjaci tvrde da spas leži u okretanju zdravoj prehrani. Takozvana dijeta za zdravlje planeta sastoji se od povrća, voća, mahunarkama, orašastim plodovima, uz smanjenje mliječnih proizvoda, peradi i ribe. Da bi planet prodisao, treba smanjiti crveno meso, a stručnjaci ističu da bi takva prehrana mogla prepoloviti emisije.
Epidemiolog Walter Willett ističe da to ne znači nužno vegansku prehranu te da planet može profitirati i od mediteranske te azijske kuhinje, ali uz više biljne prehrane, a manje šećera i mesa. S druge strane, hrana bogata mesom, upozorava Willett, 'put je prema ekološkoj i zdravstvenoj katastrofi'.
Ovaj panel znanstvenika okupljenih u EAT-Lancet Komisije događa se u trenutku kada je, kako piše Politico, Zeleni plan Europske unije mrtav. Pišu da je, suočena s prosvjedima poljoprivrednika, koordiniranim lobiranjem industrije i političkim posljedicama rata u Ukrajini, EU je tiho odustala od svojih prehrambenih reformi. Sada se bori s pitanjima kako upravljati uvozom te treba li ograničiti poljoprivredne subvencije.
'Hrana je u središtu i ljudskog blagostanja i zdravlja planeta“, rekla je supredsjedateljica Shakuntala Thilsted, prenosi isti izvor te ističe da se mora zajamčiti 'pravo na hranu, pošten rad i zdrav okoliš'