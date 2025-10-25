slasno i skupo

Novi rekord iz Hrvatske: Pizza nam je poskupjela najviše u Europi

25.10.2025 u 17:36

Podaci Eurostata pokazuju da je u zadnjih godinu dana pizza najviše poskupila u Hrvatskoj
Hrvatska je, prema podacima Eurostata, u posljednjih godinu dana zabilježila najveći rast cijene pizze među promatranim europskim državama

U razdoblju od kolovoza 2024. do kolovoza 2025. prosječna cijena pizze u Hrvatskoj porasla je za 7,2 posto. Odmah iza Hrvatske nalazi se Latvija s rastom od 6,6 posto, a u Mađarskoj, Grčkoj i Rumunjskoj cijene porasle između 5 i 5,3 posto. U većini država članica Europske unije cijene su također blago rasle, a prosjek EU-a je 1 posto.

S druge strane u nekoliko zapadnoeuropskih zemalja pizza je pojeftinila. Najveći pad cijena bilježi Luksemburg s -2,9 posto, zatim Danska s -2,4 posto te Irska s -1,8 posto. Manje pojeftinjenje zabilježeno je i u Španjolskoj, Belgiji, Njemačkoj i Finskoj. Najmanje promjene zabilježene su u Sloveniji, gdje je cijena pizze porasla za 0,9 posto, što je ispod europskog prosjeka.

Rast cijena energenata, sastojaka, troškova dostave, ali i plaća u ugostiteljskom sektoru povećao je ukupne troškove poslovanja. Nekad jelo sirotinjskog juga Italije danas je postalo teško dostupno onima s najmanje novca u budžetu.

