kod subotice

U Srbiji pao avion, poginula jedna osoba

I.V./Hina

14.11.2025 u 19:59

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: John Roman / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Jedna je osoba poginula dok je druga ozlijeđena u padu sportskog zrakoplova u petak blizu Subotice, objavili su srbijanski mediji.

Ravnatelj Centra za istraživanje nesreća u zračnom, željezničkom i pomorskom prometu Nebojša Petrović potvrdio je da je do nesreće došlo u blizini subotičkog aerodroma i da je poginuo jedan od članova posade, dok je drugi ozlijeđen i prevezen u lokalnu bolnicu.

"Zbog lošeg vremena i magle u okolici Subotice naša ekipa će sutra rano ujutro izaći na teren izvršiti uviđaj", kazao je.

vezane vijesti

Agencija Beta javlja da je sportski zrakoplov pao oko 16,55 u okolici Subotice i da je u nesreći jedan muškarac poginuo, dok je drugi prevezen u bolnicu,

Iz subotičke zdravstvene ustanove nisu željeli komentirati stanje ozlijeđenog.

Zrakoplov se srušio nedaleko od zračne luke Bikovo kod Subotice, a mediji su naveli da je u pitanju bila sportska letjelica s dvoje putnika.

vezane vijesti

preporučujemo

u budimpešti

u budimpešti

Milanović se sastao s Orbanom
jedna žena ozlijeđena

jedna žena ozlijeđena

Raketni napad na Damask: Odjeknule snažne eksplozije, urušio se dio zgrade
novi obračun

novi obračun

Kod Zagrebačkog velesajma napadnute dvije mlađe osobe, evo što kaže policija

najpopularnije

Još vijesti