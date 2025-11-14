U Srbiji pao avion, poginula jedna osoba

Ravnatelj Centra za istraživanje nesreća u zračnom, željezničkom i pomorskom prometu Nebojša Petrović potvrdio je da je do nesreće došlo u blizini subotičkog aerodroma i da je poginuo jedan od članova posade, dok je drugi ozlijeđen i prevezen u lokalnu bolnicu.

"Zbog lošeg vremena i magle u okolici Subotice naša ekipa će sutra rano ujutro izaći na teren izvršiti uviđaj", kazao je.