U Sloveniji je prema zadnjim podacima 1335 zaraženih koronavirusom, a među inficiranima je znatno više žena nego muškaraca, prema podacima koji su na stranicama slovenske vlade objavljeni u ponedjeljak.

Do sada je infekcija potvrđena kod 593 muškarca i 742 žene. Žena je među zaraženima više u gotovo svim dobnim kategorijama, osim u dvije - kod testiranih u starosti od 55 do 64 i od 65 do 74 godine gdje je broj zaraženih muškaraca nešto malo veći.