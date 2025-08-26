U škole stižu novi djelatnici za sigurnost i zaštitu; imat će veću plaću od domara

U zagrebačku Upravnu školu stiglo je odobrenje Ministarstva obrazovanja za zapošljavanje djelatnika za sigurnost i zaštitu. Oni će imati dvije osobe koje će dežurati na porti, ali i raditi druge poslove predviđene Pravilnikom, voditi brigu o sigurnosti djelatnika, učenika i posjetitelja škole. Radit će puno radno vrijeme na neodređeno, pa u ovoj školi vjeruju kako će biti interesa.

'Škole su morale raditi s lokalnim timovima, s MUP-om, s osnivačima. Bilo je teško skupiti te timove, donijeti odluke koliko osoba za sigurnost škole treba, jer je to taj tim trebao zajednički donijeti', objasnila je Antonija Mirosavljević, predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola za središnji Dnevnik HRT-a.

Slijedeći korak je, navodi se, na osnivačima škola.