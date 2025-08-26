U škole stižu novi djelatnici za sigurnost i zaštitu; imat će veću plaću od domara

Za početak nove školske godine najavljeno je zapošljavanje obučenih djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu nakon što je krajem prošle godine ubijen učenik u zagrebačkoj Osnovnoj školi Prečko
U zagrebačku Upravnu školu stiglo je odobrenje Ministarstva obrazovanja za zapošljavanje djelatnika za sigurnost i zaštitu. Oni će imati dvije osobe koje će dežurati na porti, ali i raditi druge poslove predviđene Pravilnikom, voditi brigu o sigurnosti djelatnika, učenika i posjetitelja škole. Radit će puno radno vrijeme na neodređeno, pa u ovoj školi vjeruju kako će biti interesa.
'Škole su morale raditi s lokalnim timovima, s MUP-om, s osnivačima. Bilo je teško skupiti te timove, donijeti odluke koliko osoba za sigurnost škole treba, jer je to taj tim trebao zajednički donijeti', objasnila je Antonija Mirosavljević, predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola za središnji Dnevnik HRT-a.
Slijedeći korak je, navodi se, na osnivačima škola.
'Škole, čim naprave prilagodbe internih propisa o radnim mjestima, pišu zahtjeve gradskom uredu. Povjerenstva u kojima su i sindikati to maksimalnom brzinom obrađuju i nakon toga izdaju odobrenje za raspis natječaj', rekao je Luka Juroš, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba.
Četrnaest ustanova za obrazovanje odraslih dobilo je licencu za edukaciju operativaca za sigurnost u trajanju od 250 sati.
'Sigurnjaci ne smiju preuzeti ulogu dežurnih učitelja. Učitelji su zaduženi i odgovorni za učenike, a sigurnjaci su odgovorni za odrasle', pojasnila je Ljiljana Klinger, ravnateljica OŠ Matije Gupca u Zagrebu. Nepotpuni zahtjevi za suglasnost još su u obradi, poručuje ministar, ali škole mogu zaposliti operativce i bez njih, privremeno.
'Svi oni mogu zaposliti te djelatnike na rok od 60 dana. Oni mogu krenuti na edukaciju, nakon toga natječaj i sve se stigne', rekao je Radovan Fuchs, ministar obrazovanja, znanosti i mladih.
Djelatnici za sigurnost imat će koeficijent 1,43 – viši od onog domara. Ministar ističe da će se tek vidjeti koliko će upravo ta veća plaća privući domare na prekvalifikaciju. U školama naglašavaju kako je riječ o odgovornom poslu koji treba pridonijeti sigurnoj radnoj okolini – i za učenike i za sve zaposlene.