Riječki navijački portal: Gotovo je, Mišković je jučer prodao klub!

Posljednjih dana sve se glasnije priča o tome da Damir Mišković prodaje Rijeku

Kao potencijalni kupac istaknula se grupacija Black Knight Football Club, vlasnik brojnih klubova, od kojih se najviše ističe engleski Bournemouth.

Priče o prodaji dodatno je zapalilo dovođenje novog napadača. Naime za Rijeku je potpisao donedavni igrač Bournemoutha Daniel William Kwabena Adu-Adjei. Da je došlo do prodaje, prenosi i riječki navijački portal Nepresušan. 'Prema našim informacijama, potpis je pao! Bill Foley je jučer kupovinom Rijeke dodao peti europski klub u svoje vlasništvo kroz Black Knight Football Club', napisali su.