Riječki navijački portal: Gotovo je, Mišković je jučer prodao klub!

N.M.

26.08.2025 u 11:52

Damir Mišković, NK Rijeka
Damir Mišković, NK Rijeka Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj
Posljednjih dana sve se glasnije priča o tome da Damir Mišković prodaje Rijeku

Kao potencijalni kupac istaknula se grupacija Black Knight Football Club, vlasnik brojnih klubova, od kojih se najviše ističe engleski Bournemouth.

Priče o prodaji dodatno je zapalilo dovođenje novog napadača. Naime za Rijeku je potpisao donedavni igrač Bournemoutha Daniel William Kwabena Adu-Adjei.

Da je došlo do prodaje, prenosi i riječki navijački portal Nepresušan. 'Prema našim informacijama, potpis je pao! Bill Foley je jučer kupovinom Rijeke dodao peti europski klub u svoje vlasništvo kroz Black Knight Football Club', napisali su.

Čini se tako da je stigao kraj ere Damira Miškovića u Rijeci. S njime na čelu, Rijeka je proživjela najuspješnije razdoblje u povijesti s dva osvojena prvenstva te nekoliko osvojenih kupova i igranje u europskim skupinama.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

Riječki navijački portal: Gotovo je, Mišković je jučer prodao klub!
