Riječki navijački portal: Gotovo je, Mišković je jučer prodao klub!

Posljednjih dana sve se glasnije priča o tome da Damir Mišković prodaje Rijeku
Kao potencijalni kupac istaknula se grupacija Black Knight Football Club, vlasnik brojnih klubova, od kojih se najviše ističe engleski Bournemouth.
Priče o prodaji dodatno je zapalilo dovođenje novog napadača. Naime za Rijeku je potpisao donedavni igrač Bournemoutha Daniel William Kwabena Adu-Adjei.
Da je došlo do prodaje, prenosi i riječki navijački portal Nepresušan. 'Prema našim informacijama, potpis je pao! Bill Foley je jučer kupovinom Rijeke dodao peti europski klub u svoje vlasništvo kroz Black Knight Football Club', napisali su.
Čini se tako da je stigao kraj ere Damira Miškovića u Rijeci. S njime na čelu, Rijeka je proživjela najuspješnije razdoblje u povijesti s dva osvojena prvenstva te nekoliko osvojenih kupova i igranje u europskim skupinama.