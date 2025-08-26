mjere bez rezultata

Stalno su otvoreni natječaji, ali ovih liječnika kronično nedostaje

I.Ba.

26.08.2025 u 18:57

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Roman Shashko / Alamy / Profimedia
U čakovečki Dom zdravlja stiglo je čak četvero novih liječnika čime odolijevaju negativnim trendovima u zdravstvu. No, Hrvatskoj trenutačno nedostaje gotovo 300 liječnika obiteljske medicine. Kronično ih nedostaje i u Domu zdravlja Zagrebačke županije

'Mi imamo iste probleme i dijelimo probleme s ostatkom Hrvatske. Ono što nam, kao i u svim više manje ustanovama nedostaje su pedijatri, ginekolozi, doktori obiteljske medicine. Još izlazimo na kraj, zahvaljujući seniorima doktorima u mirovini koji su voljni i nakon što su odradili puni radni staž i dalje nastaviti raditi u struci. Bez njih bi bilo teško održati taj sustav', kaže za RTL Danas ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije Večeslav Bergman kako odolijevaju kroničnom nedostatku liječnika obiteljske medicine.

Kako bi prije svega privukli pedijatre i ginekologe, Zagrebačka županija za deficitarna radna mjesta nudi korištenje službenog automobila 24 sata, subvencije za stambene kredite, kao i one za podstanarstvo, plaćanje stana i subvenciju za smještaj djece u vrtić.

'Ali, nažalost, iako su te mjere vrlo atraktivne, nisu baš polučili nekakve bogzna kakve rezultate.', dodaje Bergman napominjući kako imaju permanentno raspisan natječaj za pedijatriju, ginekologiju, a u zadnje vrijeme im nedostaje i radiologa. Sutra, kako je istaknuo, imaju dva intervjua za posao liječnika obiteljske medicine u ordinacijama u Jaski i Svetoj Nedelji.

