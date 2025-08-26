Načelnik Bistre pobjegao s mjesta nesreće: 'Preuzimam potpunu odgovornost'

Općinski načelnik Bistre Karlo Novosel obratio se građanima putem svojega Facebooka zbog nedavne prometne nesreće zbog kojega ga je privela policija
Novoizabrani načelnik općine Bistra Karlo Novosel u petak je skrivio prometnu nesreću i pobjegao, a nakon kriminalističkog istraživanja kojim je utvrđeno da je napravio više prekršaja u utorak je prepraćen na Općinski sud u Novom Zagrebu. Sam je potvrdio da se prometna nesreća dogodila, a sada se putem svojeg Facebooka obratio i mještanima Bistre.
'Obraćam Vam se zbog nesreće koja se dogodila u Donjoj Bistri dana 22. 8. 2025. godine. Za navedenu prometnu nesreću, te svoje postupke, preuzimam potpunu odgovornost. Iskreno se ispričavam svim mještanima Bistre zbog uznemirenosti i neugodnosti koje su nastale kao rezultat ovog incidenta', napisao je Novosel.
'Zbog pritiska javnosti uzrokovanog određenim osobama, do izricanja pravomoćne presude u prekršajnom postupku, zadržan sam kod policije u vremenskom periodu od 19 sati. Priznao sam sve optužbe koje mi se stavljaju na teret, na temelju čega su utvrđeni svi počinjeni prekršaji, te je donesena pravomoćna presuda. Svjestan sam ozbiljnosti situacije u kojoj sam se našao i odgovornosti prema dužnosti koju obnašam. Želim jasno poručiti: Povjerenje koje ste mi dali shvaćam ozbiljno i nastavit ću ga opravdavati radom, odgovornošću i rezultatima. Hvala na razumijevanju i podršci.', napisao je Novosel.