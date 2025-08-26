Načelnik Bistre pobjegao s mjesta nesreće: 'Preuzimam potpunu odgovornost'

Novoizabrani načelnik općine Bistra Karlo Novosel u petak je skrivio prometnu nesreću i pobjegao, a nakon kriminalističkog istraživanja kojim je utvrđeno da je napravio više prekršaja u utorak je prepraćen na Općinski sud u Novom Zagrebu. Sam je potvrdio da se prometna nesreća dogodila, a sada se putem svojeg Facebooka obratio i mještanima Bistre.

'Obraćam Vam se zbog nesreće koja se dogodila u Donjoj Bistri dana 22. 8. 2025. godine. Za navedenu prometnu nesreću, te svoje postupke, preuzimam potpunu odgovornost. Iskreno se ispričavam svim mještanima Bistre zbog uznemirenosti i neugodnosti koje su nastale kao rezultat ovog incidenta', napisao je Novosel.