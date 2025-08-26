Ukrajina nije bila jedina tema razgovora Trumpa i Putina: 'Htjeli su objaviti udarnu vijest odmah nakon Aljaske'

Američki i ruski državni dužnosnici razgovarali su o nekoliko energetskih sporazuma na marginama mirovnih pregovora o Ukrajini, portvdilo je za Reuters pet izvora upoznatih s razgovorima.
Predloženi sporazumi trebali bi biti poticaji da Kremlj da pristane na mir u Ukrajini te kako bi Washington ublažio sankcije Rusiji, naveli su izvori.
Rusija je odsječena od većine međunarodnih ulaganja u svoj energetski sektor i od sklapanja većih sporazuma zbog sankcija uvedenih nakon invazije na Ukrajinu koja je započela u veljači 2022.
Prema riječima triju izvora, dužnosnici su raspravljali o mogućnosti da se Exxon Mobil ponovno uključi u ruski naftno-plinski projekt Sahalin-1. Četiri izvora navela su da je također razmatrana mogućnost da Rusija kupi američku opremu za svoje LNG projekte, poput Arctic LNG 2, koji je pod zapadnim sankcijama.
Druga ideja bila je da SAD kupi nuklearne ledolomce iz Rusije.
Razgovori su vođeni tijekom posjeta američkog izaslanika Stevea Witkoffa Moskvi ranije ovog mjeseca, kada se sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i njegovim investicijskim izaslanikom Kirillom Dmitrievim, rekli su tri izvora. Tema je također otvorena u Bijeloj kući s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, navela su dva izvora.
O tim sporazumima se nakratko raspravljalo i na summitu na Aljasci 15. kolovoza, rekao je jedan izvor. 'Bijela kuća je stvarno željela objaviti tu udarnu vijest nakon summita na Aljasci,' rekao je jedan od izvora. 'Na taj način Trump bi imao osjećaj da je postigao nešto.'
Trump i njegov tim za nacionalnu sigurnost i dalje pregovaraju s ruskim i ukrajinskim dužnosnicima o bilateralnom sastanku koji bi zaustavio rat i ubijanje, izjavio je dužnosnik Bijele kuće kao odgovor na pitanja o sporazumima. Nije u nacionalnom interesu javno dalje pregovarati o tim pitanjima, dodao je.