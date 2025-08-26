Ukrajina nije bila jedina tema razgovora Trumpa i Putina: 'Htjeli su objaviti udarnu vijest odmah nakon Aljaske'

Predloženi sporazumi trebali bi biti poticaji da Kremlj da pristane na mir u Ukrajini te kako bi Washington ublažio sankcije Rusiji, naveli su izvori.

Rusija je odsječena od većine međunarodnih ulaganja u svoj energetski sektor i od sklapanja većih sporazuma zbog sankcija uvedenih nakon invazije na Ukrajinu koja je započela u veljači 2022.

Prema riječima triju izvora, dužnosnici su raspravljali o mogućnosti da se Exxon Mobil ponovno uključi u ruski naftno-plinski projekt Sahalin-1. Četiri izvora navela su da je također razmatrana mogućnost da Rusija kupi američku opremu za svoje LNG projekte, poput Arctic LNG 2, koji je pod zapadnim sankcijama.