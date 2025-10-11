U Sisku opet održan veliki prosvjed: 'Tražimo da se odmah prekine dovoz i obrada troske'

Od 1. rujna u Sisak je s Crnog brda kod Biljana Donjih na obradu prevezeno oko 6000 tona otpadne troske . Aktivisti Građanske inicijative "Siščani ne žele biti smetliščani" u svakodnevnim su ophodnjama, kako tvrde, uočili niz nepravilnosti u obradi troske te su zabilježili i štetne posljedice za okoliš i ugrožavanje kvalitete života zbog neugodnih mirisa iz pogona tvrtke Kemokopa gdje se obrađuje 400 vrsta raznih otpada te prašine koja nastaje prosijavanjem troske.

Iz Inicijative poručuju da građane Siska još nitko nije uvjerio da je troska neopasan otpad kakvom je prikazuje Fond za zaštitu okoliša.

Mladen Švraka nedavno se s obitelji doselio iz Zagreba u Sisak kako bi živjeli mirnije, okruženi prirodom i zelenilom. Sada s obitelji razmišlja o odlasku, ali neće odustati od borbe te je pozvao sve Siščane da mu se pridruže.

Švraka je sudjelovao na prošlotjednom sastanku s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fonda za zaštitu okoliša. "Moj je dojam da tim ljudima naš okoliš i naše zdravlje nisu ni bitni ni hitni. Da je troska bila klasificirana kao opasan otpad cijena zbrinjavanja bila bi 60 milijuna eura, tri puta manje od 20 milijuna eura kolika je cijena zbrinjavanja neopasne troske. Država je uštedjela 40 milijuna eura. Je li to cijena našeg zdravlja?”, rekao je Švraka.

Dodao je da su predstavnici Fonda za zaštitu okoliša sudionike sastanka uvjeravali kako se neugodni mirisi šire s ilegalnih odlagališta u obližnjem romskom naselju. "Neka ih bude sram zbog te izjave. Nisko udaraju po našim susjedima, koji žive 50 metara od Kemokopa, oni su od početka s nama u našoj borbi i zahvalni smo im na tome", rekao je Švraka.

"Tražimo da se odmah prekine dovoz i obrada troske u Sisak i da se sva troska ukloni iz Siska. Od nadležnih institucija tražimo da odmah provedu reviziju natječaja FZOEU u kojem je troska proglašena neopasnim otpadom, suprotno presudi EU suda”, naveo je zahtjeve prosvjednika.