HDZ-ov gradonačelnik Siska: Industriju otpada u grad su doveli SDP i Most

Gradonačelnik Siska Domagoj Orlić poručio je nakon prosvjeda protiv obrade troske u Sisku da aktivno rade na rješavanju problema s otpadom, ali i naglasio da je industrija otpada došla u Sisak "tijekom bivše vlasti te koalicije SDP-a i Mosta".
Oko tisuću građana Siska zatražilo je u subotu s mirnog prosvjeda ispred pogona za obradu troske tvrtke Kemokop da se prekine dovoz troske u Sisak na obradu jer je, tvrde, riječ o opasnom otpadu s kancerogenim elementima.
Od premijera Andreja Plenkovića, sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka, gradonačelnika Domagoja Orlića i ravnatelja Fonda za zaštitu okoliša Mirka Budiše zatražili su da zaustave dovoz troske s Crnog brda u Sisak na obradu te poručili da "Grad Sisak nije smetlište!"
"Osobno kao gradonačelnik uvijek ću podržavati sve inicijative kojima je cilj podizanje kvalitete života u Sisku. Zato sam i jučer imao sastanak s predvodnicama prosvjeda kako bi ih uputio u sve aktivnosti koje Grad Sisak čini po tom pitanju", priopćio je gradonačelnik.
Situaciju s otpadom naslijedio je, kaže kao novi gradonačelnik i jedan od dosadašnjih glavnih ciljeva upravo je bilo rješavanje problema s otpadom koji ih je dočekao.
"Skrećem pažnju da je kompletna industrija otpada došla u Sisak tijekom bivše vlasti te koalicije SDP-a i Mosta, a sada ti isti ljudi, koji su otpad doveli u Sisak i svima nama napravili probleme, danas protestiraju protiv vlastitih političkih odluka i nove gradske vlasti koja s time nema baš nikakve veze", izjavio je Orlić.
Ističe da građani trebaju znati cijelu istinu, te on kao novi gradonačelnik u koordinaciji sa svim stručnim službama Grada Siska i nadležnim ministarstvom aktivno radi na pronalasku rješenja.
Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša izjavio je u reakciji nakon prosvjeda da se radi o neopasnom otpadu te ni u jednom trenutku u Sisku neće biti uskladištene veće količine.
Tvrtka Kemokop koja je na javnom natječaju dobila posao obrade troske u svom pogonu u Sisku ocijenila je da je prosvjed protiv obrade otpadne troske u Sisku motiviran političkim sukobima.