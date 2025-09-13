OČITOVANJE IZ KEMOKOPA

Oglasila se i tvrtka koja zbrinjava sporni otpad u Sisku: Ovo je politički motiviran prosvjed

13.09.2025

Izvor: Pixsell
Tvrtka Kemokop ocijenila je u subotu da je prosvjed protiv obrade otpadne troske u Sisku motiviran političkim sukobima, te istaknula da troska nije opasan otpad.

Oko tisuću građana Siska zatražilo je u subotu s mirnog prosvjeda ispred pogona tvrtke Kemokop da se prekine dovoz 150 tisuća tona troske na obradu u Sisak jer je, tvrde riječ o opasnom otpadu s kancerogenim elementima.

Kemokop koji je na javnom natječaju dobio posao obrade troske u svom pogonu u Sisku odbacio je tvrdnje poslane s prosvjeda, navodeći da se njezino ime povezuje s posve neutemeljenim optužbama koje proizlaze iz namjere da se stvori pritisak na političke aktere i sustav.

Tvrtka napominje da je za sve zainteresirane građane ovog tjedna organizirala dan otvorenih vrata, gdje su neovisni stručnjaci objašnjavali svojstva troske i način zbrinjavanja, a tom pozivu se odazvalo pet građana.

Za današnji prosvjed kažu da je okupio znatno veći broj osoba, uključujući oporbene političare, te da su se predstavnici građanske inicijative izravno i obratili lokalnoj vlasti s porukom da će "završiti na političkom otpadu kao njihova prethodnica".

"Iz svega nedvojbeno proizlazi da sama troska nije pravi povod prosvjedu", ocjenjuju u Kemokopu, ističući da troska nije opasan otpad.

"Kako bismo pokušali spriječiti daljnje širenje dezinformacija i politički motivirano poticanje panike među stanovništvom, želimo naglasiti da troska nije opasan otpad. Iz tog razloga se može obrađivati u Sisku bez dodatnih mjera na koje pozivaju vođe prosvjeda, kojima je ponuđen uvid u svu relevantnu dokumentaciju, dozvole i analize, ali su ga odbili", navodi tvrtka.

Troska se, kažu, neće drobiti niti će biti deponirana u Sisku dok prskanje vodom u procesu separacije suzbija pojavu prašine i nema nikakve zakonske ni stručne potrebe za dodatnim pročistačem voda u takvom postupku.

Nakon obrade prosijavanjem odvozit će se s lokacije radi upotrebe u građevinskim radovima, poput gradnje prometnica, priopćio je Kemokop, navodeći da je način na koji će obraditi trosku dobar primjer kružne ekonomije, kada se otpad pretvori u korisnu sirovinu.

Navode također da troska nema neugodan miris i njena obrada u Kemokopu neće ni na koji način utjecati na okolno stanovništvo, koje je, navode, nakon potresa prihvatilo mogućnost da svoj građevinski otpad bez naknade odlaže kod njih.

