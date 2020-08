U Rusiji novi prosvjed protiv Kremlja zbog pritvorenog guvernera

Oko 3000 ljudi priključilo se u subotu drugom prosvjedu u Habarovsku na ruskome dalekom istoku, organiziranome zbog načina na koji predsjednik Vladimir Putin rješava lokalnu politički krizu.

Stanovnici Habarovska, 6110 kilometara i sedam vremenskih zona istočno od Moskve, prosvjeduju peti vikend zaredom protiv zatvaranja Sergeja Furgala, popularnoga regionalnog guvernera.

Furgal je pritvoren i odveden u Moskvu 9. srpnja, a sumnjiči ga se da je od 2004. do 2005. dao likvidirati više poslovnih ljudi. Ako ga se proglasi krivim mogao bi dobiti doživotnu kaznu zatvora, no on opetovano niječe optužbe.

Njegovi pristaše kažu da je pritvaranje politički motivirano i pitaju se zbog čega bi mu se sudilo tako daleko od Habarovska.