Novi masovni prosvjedi zbog uhićenja ruskog guvernera koji je optužen da je dao likvidirati biznismene

Najmanje 10.000 ljudi prosvjedovalo je u subotu u ruskom gradu Habarovsku, na krajnjem istoku zemlje, tražeći oslobađanje popularnog guvernera koji je prošli tjedan uhićen pod optužbom da je prije 15 godina organizirao ubojstvo nekoliko poduzetnika

Furgal je pritvoren prije dva tjedna i odveden u Moskvu i od tada prosvjedi ne jenjavaju. Sumnjiči ga se da je od 2004. do 2005. dao likvidirati više poslovnih ljudi i ako ga se proglasi krivim mogao bi dobiti doživotnu kaznu zatvora, no on opetovano niječe optužbe.

Prosvjednici su u znak potpore uhićenom guverneru nosili transparente na kojima traže njegovo puštanje na slobodu, dok drugi traže otvoreno i transparentno suđenje.

Svetlana, srednjovječna žena, također je došla dati potporu Furgalu, tvrdeći da brojni ruski političari imaju "mračnu prošlost" te da su posljednje godine Sovjetskog Saveza bile obilježene korupcijom i kriminalom.

"Ljudi su se ovdje okupili kako bi branili svoje biračko pravo: mi smo ga izabrali, izvolite nam ga vratiti", rekla je Svetlana.

Prosvjedi zbog Furgala su izbili jedva tri tjedna nakon premoćne pobjede na referendumu za Kremlj o amandmanima na ustav koji predsjedniku Putinu omogućuju ostanak na vlasti još narednih 16 godina.