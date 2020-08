Oslobođene deve u Rusiji izazvale kaos

Ruski umirovljenik iz Astrahanske oblasti izazvao je kaos u okolnim selima kad je na slobodu pustio krdo od 80-ak deva za koje se više ne može brinuti, a vlasti se oglušuju o pozive u pomoć stanovništva čiju imovinu životinje uništavaju

Stanovnica Jelena Bakhtemjeva kazala je za ruske medije da su deve potrgale ograde u nastojanju da dođu do hrane, a dio kuća ostao je bez plina i vode jer se životinje trljaju o instalacije.

Od novih okota u proljeće krdo je postalo vrlo agresivno. tvrde stanovnici.

Ako pogledate životinju u oči ona vas počnje naganjati, kaže Bakhtemjeva, "i morate početi bježati".

Hrabriji stanovnici dežuraju danonoćno i tjeraju životinje iz svojih voćnjaka.

Selima sada tumara 57 deva i ne znamo kako to zaustaviti, kaže stanovnica Fjodorovke Valentina Malikova.

Deve uništavaju i nadgrobne spomenike.

Njihov vlasnik Serebrjakov, koji je deve uzgajao 25 godina, odlučio ih je pustiti na slobodu kad je shvatio da se više ne može za njih brinuti, a odbacuje krivnju za štetu i poručuje stanovnicima sela da su sami krivi jer im u okolici raste obilje mahunarke koja je njihova omiljena hrana.

Lokalna vlast tvrdi da je do sada izdala šest novčanih kazni vlasniku u ukupnom iznosu od oko tisuću kuna, no on ih ignorira.