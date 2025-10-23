Obilna kiša u Rijeci izazvala poplave i bujice

Poplavljena je Cambierijeva ulica, a snažnije bujice su se stvarale u Osječkoj i Zvonimirovoj ulici te su podignuti poklopci šahtova.

Stablo koje je palo na prometnicu na Fiumari ubrzo su uklonili vatrogasci, pa se promet nastavio odvijati bez smetnji, izvijestila je tvrtka Rijeka plus.