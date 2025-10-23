nevrijeme

Obilna kiša u Rijeci izazvala poplave i bujice

V. B./Hina

23.10.2025 u 21:34

Nevrijeme u Rijeci
Nevrijeme u Rijeci Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Zbog vrlo velike količine kiše u četvrtak u Rijeci poplavljene su neke ulice, tijekom dana na gradskim ulicama stvarale su se bujice, a na Fiumari je palo stablo

Poplavljena je Cambierijeva ulica, a snažnije bujice su se stvarale u Osječkoj i Zvonimirovoj ulici te su podignuti poklopci šahtova.

Stablo koje je palo na prometnicu na Fiumari ubrzo su uklonili vatrogasci, pa se promet nastavio odvijati bez smetnji, izvijestila je tvrtka Rijeka plus.

Zbog kiše i natopljenog terena te nemogućih uvjeta za igru privremeno je prekinuta nogometna utakmica Konferencijske lige između HNK "Rijeke" i češke "Sparte" na stadionu Rujevica.

Potopljena Rujevica
Potopljena Rujevica Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj

Tijekom dana puhalo je jako i olujno jugo.

Za Rijeku i okolicu u četvrtak Državni hidrometeorološki zavod je objavio narančasto upozorenje i obilnu kišu od 70 do 110 litara po četvornom metru.

