U petak hladno i razmjerno sunčano, a evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

U prvom dijelu dana magla će biti česta, ujutro je ponegdje moguća i poledica - stoga oprezno u prometu. I danju će biti razmjerno hladno, osobito u krajevima s dugotrajnom maglom', prognozira Petra Mikuš Jurković za HRT.

Meteorologinja navodi da će na zapadu zemlje biti djelomice sunčano, ujutro po kotlinama i maglovito, no popodne će sa zapada dolaziti sve više oblaka, pa već ponegdje u Istri može pasti i malo kiše.

'U gorju će jutro biti najhladnije, temperatura zraka od -7 do -4, °C a danju temperatura između 2 i 4 °C, na sjevernom Jadranu od 10 do 12 °C, mjestimice uz umjerenu buru. Bura i sjeverni vjetar - slab do umjeren puhat će i u prevladavajuće sunčanoj Dalmaciji. Ujutro u unutrašnjosti mraz, a danju će temperatura zraka porasti na vrijednosti od 8 do 13 °C na ponekim otocima.