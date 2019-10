U našem susjedstvu stvara se 'mali Schengen', dogovor pao u Novom Sadu

U Novom Sadu održan je u četvrtak trilateralni sastanak čelnika Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije Aleksandra Vučića, Edija Rame i Zorana Zaeva, koji su tražili rješenje za uspostavu 'malog Schengena' i bolje povezivanje ljudi i roba u tome dijelu Balkana

Na pitanje novinara upućeno svim čelnicima o tome zašto na sastanku nema predstavnika Crne Gore, BiH i Kosova, Vučić je rekao da 'ne postoji nikakav problem, odnosno da postoji volja da se, ako tri zemlje uspostave pravila i sustav, tome pridruže i ostali iz zapadnobalkanske šestorke, uz sve razlike koje postoje, prije svega po pitanju statusa Kosova'.

'To što se razlikujemo po pitanju odnosa prema Kosovu i Metohiji, što su ove dvije zemlje priznale njegovu neovisnost, to je druga stvar i to nema veze sa slobodnim protokom roba, ljudi usluga i kapitala. To je kod nas na Zapadnom Balkanu od ključnog značaja, zato i inzistiramo na ukidanju taksi', istaknuo je Vučić.

Albanski premijer Edi Rama rekao je da je inicijativa inkluzivna te dodao da je jedina promjena u tome da nije bilo mentora iz Bruxellesa ili prijateljskih i partnerskih zemalja 'da nas okupe'.

'Okupila nas je potreba da razvijamo ekonomsku suradnju, smanjimo nezaposlenost, borba protiv transnacionalnog kriminala i ilegalnih migracija te potreba da potaknemo i poboljšamo uvjete života svih građana. Da ubrzamo ritam i dinamiku razvoja i ispoštujemo četiri načela slobode, koja su u srcu Europe', rekao je Rama.

Dodao je da otvorena pitanja koja postoje u samoj regiji ne bi trebala spriječiti strane da se 'slože da se ne slažu oko nekih pitanja', kao i da se dogovore oko onoga što se tiče svih građana.

Makedonski premijer Zaev ocijenio je kako današnji trojni sastanak pokazuje da politički odnosi u regiji 'postaju jednostavniji' i da ova regija 'više nije bačva baruta'.

Ova regija postaje regija mira, stabilnosti, ekonomskog razvoja, 21. stoljeća, posvećena europskim integracijama i unapređenju života građana, rekao je Zaev dodavši kako 'nikada nije bilo teško surađivati s partnerima iz EU', ali je 'krajnje vrijeme da zemlje (regije) nešto same urade, da se same dogovore'.

Tanjug i RTV prenose da su dosadašnja iskustva pokazala da kamioni s robom na graničnim prijelazima između zemalja regije čekaju duže od 20 sati.

Navode i ocjene ekonomista da bi uspostavom 'malog Shengena' na Zapadnom Balkanu tvrtke iz cijele regije dobile veće regionalno, zajedničko tržište s gotovo 20 milijuna potrošača.

Inicijativu su pozdravile regionalne komore svih zemalja Zapadnog Balkana, koje okupljaju više od 350.000 tvrtki, navode mediji.