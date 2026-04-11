U Koprivnici se okupili izlagači i obrtnici, stigao Milanović

U sklopu manifestacije „Tradicije naših starih“ predstavlja se oko 80 izlagača , dok na GAF-u sudjeluje četrdesetak ekipa udruženja obrtnika i obrtničkih komora iz cijele Hrvatske, pripremajući specijalitete svojih krajeva. Oba događaja odvijaju se jedan do drugog, na Zrinskom trgu i u središnjem parku.

Predsjednik Udruženja obrtnika Koprivnica Marko Solar istaknuo je humanitarni karakter manifestacija – svi prihodi i dobrovoljni prilozi namijenjeni su udruzi „Šegrtsko srce“, koja pomaže učenicima slabijeg imovinskog statusa iz koprivničke Obrtničke škole. Posjetitelji mogu kušati hranu na štandovima uz dobrovoljne priloge, a na prvom izdanju prikupljeno je 6000 eura uz pripremljenih 3500 porcija hrane.

Direktorica Turističke zajednice Koprivnice Lana Miletić naglasila je turistički potencijal manifestacije i kontinuiranu podršku takvim događanjima. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić zahvalili su sudionicima i posjetiteljima na podršci humanitarnom cilju manifestacije.

Nakon otvorenja, u Koprivnicu je došao i predsjednik Milanović. Obišao je festivalske štandove i razgovarao s obrtnicima.

Organizatori festivala su Hrvatska obrtnička komora i Udruženje obrtnika Koprivnica, uz podršku Grada Koprivnice, Turističke zajednice grada te brojnih partnera i tvrtki.