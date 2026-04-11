DVIJE MANIFESTACIJE

U Koprivnici se okupili izlagači i obrtnici, stigao Milanović

I.H./Hina

11.04.2026 u 14:51

Zoran Milanović u Koprivnici
Zoran Milanović u Koprivnici
Bionic
Reading

Predsjednik Zoran Milanović posjetio je u subotu koprivničke manifestacije "Tradicije naših starih" i II. Obrtnički gastro festival Koprivnica 2026. (GAF 2026), koji su održani na Zrinskom trgu i u središnjem gradskom parku

U sklopu manifestacije „Tradicije naših starih“ predstavlja se oko 80 izlagača, dok na GAF-u sudjeluje četrdesetak ekipa udruženja obrtnika i obrtničkih komora iz cijele Hrvatske, pripremajući specijalitete svojih krajeva. Oba događaja odvijaju se jedan do drugog, na Zrinskom trgu i u središnjem parku.

vezane vijesti

Predsjednik Udruženja obrtnika Koprivnica Marko Solar istaknuo je humanitarni karakter manifestacija – svi prihodi i dobrovoljni prilozi namijenjeni su udruzi „Šegrtsko srce“, koja pomaže učenicima slabijeg imovinskog statusa iz koprivničke Obrtničke škole. Posjetitelji mogu kušati hranu na štandovima uz dobrovoljne priloge, a na prvom izdanju prikupljeno je 6000 eura uz pripremljenih 3500 porcija hrane.

Zoran Milanović u Koprivnici Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Direktorica Turističke zajednice Koprivnice Lana Miletić naglasila je turistički potencijal manifestacije i kontinuiranu podršku takvim događanjima. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić zahvalili su sudionicima i posjetiteljima na podršci humanitarnom cilju manifestacije.

Nakon otvorenja, u Koprivnicu je došao i predsjednik Milanović. Obišao je festivalske štandove i razgovarao s obrtnicima.

Organizatori festivala su Hrvatska obrtnička komora i Udruženje obrtnika Koprivnica, uz podršku Grada Koprivnice, Turističke zajednice grada te brojnih partnera i tvrtki.

vezane vijesti

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
eksplozivne optužbe

nove analize

višesatna čekanja

najpopularnije

Još vijesti