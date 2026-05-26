Milanović: Stalno trebamo razgovarati o tome što je dobro, a što nije u EU-u

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je u utorak na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Omišlja održanoj povodom Dana općine, priopćeno je iz Ureda predsjednika
''Što je dobro, a što nije dobro u Europskoj uniji, što nam je članstvo donijelo, a što nam je odnijelo i još će odnositi, a da o tome uopće ne razmišljamo – o tome treba razmišljati. Dakle, svatko tko se bavi javnim poslom i kome je interes hrvatske države, naroda i građana bitan, te stvari stalno treba vagati. I stalno treba razmišljati o tome tko donosi odluke, u čije ime i kako se to tiče nas. Jer odluke, i to važne odluke, su se nekada donosile u gradovima koji su od Zagreba udaljeni 400 kilometara i nije bilo dobro. Danas se neke takve odluke donose stotinama, stotinama i stotinama kilometara daleko u puno širim zajednicama i na to nemamo baš nikakav utjecaj. I imat ćemo još manji”, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović u Omišlju gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Općinskog vijeća održanoj povodom Dana općine.
Milanović smatra kako se o tome mora stalno raspravljati u Hrvatskoj.
“Treba li o tome govoriti, treba li ovo reći? Je li ovo, prije svega, istina što sam sada rekao? Mislim da je. Ima li to utjecaja na naše živote, na našu budućnost, na vaše blagostanje i sigurnost? Itekako ima. Ta vrsta dijaloga u Hrvatskoj nikad ne smije stati”, upozorio je.
Govoreći o Omišlju i otoku Krku, predsjednik Milanović je istaknuo kako je “otok Krk doživio procvat u zadnjih 30 godina”.
“Krk je bio nikad zaostao – to nikad – ali je bio skrban, siromašan. Gradilo se, nije bilo novca. Bila je loša infrastruktura, to je bilo prije mosta. Nije bilo vode na pola otoka. Sve je to bilo centralizirano u gradu Krku. I taj genij lokalne samouprave i „briga za svoje“ – što je jako duboko ucijepljeno u ovdašnje ljude, u mentalitet i u kulturu – došao je do svojeg blještavila upravo podjelom otoka na sedam ili osam jedinica lokalne samouprave. Ja to isto vidim i na drugim otocima, ali ovdje vidim naročito. Dakle, ovdje skoro sve funkcionira. I govoreći to ne dajem posebnu važnost ni pohvalu Omišlju, nego svima zajedno. Dakle, to je sve skupa dobro ukomponirano. Tamo gdje je potrebna suradnja, suradnje ima i vrlo je pametna”, zaključio je Predsjednik.
Uz Predsjednika Milanovića, na svečanoj sjednici govorili su i Dunja Mihelec, predsjednica Općinskog vijeća Općine Omišalj, Mirela Ahmetović, načelnica Općine Omišalj, Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka i Robert Matić, zamjenik župana Primorsko-goranske županije.
Uz predsjednika Milanovića bili su Orsat Miljenić, predstojnik Ureda predsjednika Republike i Nikša Peronja, savjetnik Predsjednika Republike za odnose s lokalnom i regionalnom samoupravom.