Milanović: Stalno trebamo razgovarati o tome što je dobro, a što nije u EU-u

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je u utorak na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Omišlja održanoj povodom Dana općine, priopćeno je iz Ureda predsjednika

''Što je dobro, a što nije dobro u Europskoj uniji, što nam je članstvo donijelo, a što nam je odnijelo i još će odnositi, a da o tome uopće ne razmišljamo – o tome treba razmišljati. Dakle, svatko tko se bavi javnim poslom i kome je interes hrvatske države, naroda i građana bitan, te stvari stalno treba vagati. I stalno treba razmišljati o tome tko donosi odluke, u čije ime i kako se to tiče nas. Jer odluke, i to važne odluke, su se nekada donosile u gradovima koji su od Zagreba udaljeni 400 kilometara i nije bilo dobro. Danas se neke takve odluke donose stotinama, stotinama i stotinama kilometara daleko u puno širim zajednicama i na to nemamo baš nikakav utjecaj. I imat ćemo još manji”, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović u Omišlju gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Općinskog vijeća održanoj povodom Dana općine.

Milanović smatra kako se o tome mora stalno raspravljati u Hrvatskoj. “Treba li o tome govoriti, treba li ovo reći? Je li ovo, prije svega, istina što sam sada rekao? Mislim da je. Ima li to utjecaja na naše živote, na našu budućnost, na vaše blagostanje i sigurnost? Itekako ima. Ta vrsta dijaloga u Hrvatskoj nikad ne smije stati”, upozorio je. Govoreći o Omišlju i otoku Krku, predsjednik Milanović je istaknuo kako je “otok Krk doživio procvat u zadnjih 30 godina”.

Zoran Milanović u Omišlju Izvor: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Autor: Marko Beljan



