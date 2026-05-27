Hrvatski liječnici iz inozemstva pozivaju na suradnju: 'Važno je uključiti mlade'

Hrvatski liječnici i znanstvenici s vodećih svjetskih institucija, uključujući Harvard Medical School, Cleveland Clinic i Institut Max Planck, okupili su se u Zagrebu na godišnjem biomedicinskom forumu MED&X u sklopu prvog Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske
Predsjednik organizacije Med&X i postdoktorand na Harvard Medical Schoolu Alen Juginović rekao je da je cilj organizacije povezivanje hrvatskih liječnika i znanstvenika iz cijelog svijeta te prijenos znanja i iskustava u hrvatski zdravstveni i znanstveni sustav.
"Vrlo mi je drago što ovdje imamo mlade i ljude srednje generacije koji s veseljem dolaze u Hrvatsku kako bi svoje znanje i iskustvo prenijeli bez ikakvih zadrški”, rekao je Juginović.
Naglasio je da mladi liječnici i znanstvenici na institucijama poput Harvarda, Yalea, Stanforda i Cambridgea ne stječu samo stručna znanja nego i iskustvo timskog rada, komunikacije i suradnje.
''Ljudi koji odlaze u inozemstvo uče najnovije metode, tehnologije i pristupe na najboljim svjetskim institucijama. I upravo je to nešto što se može prenijeti i koristiti u Hrvatskoj. Zato je vrlo važno uključiti naše mlade ljude, mlade znanstvenike i liječnike te im omogućiti što više međunarodnog iskustva i suradnje. To je jedna od najboljih stvari koje možemo učiniti'', kazao je Juginović.
Razvoj suradnje
Govoreći o međunarodnim projektima, istaknuo je da je nedavno u hrvatskom veleposlanstvu u Washingtonu organiziran skup američkih studenata, liječnika i znanstvenika s dekanima hrvatskih medicinskih fakulteta radi razvoja buduće suradnje.
''Ondje smo stvorili konkretne mogućnosti suradnje”, dodao je Juginović te istaknuo da organizacija Med&X hrvatskim stručnjacima u svijetu želi poslati poruku da "nisu zaboravljeni” te da su im vrata za suradnju s Hrvatskom otvorena.
Kao primjer povezanosti hrvatskih stručnjaka s vodećim svjetskim institucijama naveo je direktora Cleveland Clinica Tomislava Mihaljevića.
"Tomislav Mihaljević izniman je čovjek koji otvara vrata Hrvatima iz Republike Hrvatske”, rekao je Juginović napominjući da liječnici iz Hrvatske dolaze na dodatnu edukaciju u Cleveland Clinic te potom stečena znanja primjenjuju u svojim sredinama.
Veze Clevelanda s Hrvatskom
Na forumu je sudjelovao i urolog iz Cleveland Clinica Petar Bajić, koji je predstavio istraživanja o infekcijama povezanima s medicinskim implantatima i mogućnostima njihove prevencije kroz proučavanje mikrobioma.
Govoreći o povezanosti s Hrvatskom, rekao je da njegova supruga potječe iz Like, dok je on podrijetlom iz Crne Gore te istaknuo da s kolegama u Hrvatskoj želi razvijati buduću suradnju, posebno kroz veze između Cleveland Clinica i hrvatskih bolnica. Za ovu je konferenciju, kaže, saznao zahvaljujući zagrebačkoj studentici medicine koja je došla na stručnu praksu u Cleveland.
Osim Bajića, među predavačima bili su i Marko Rubinić, postdoktorand na Institutu Max Planck u Berlinu, te Ibrahim Hadžić, istraživač na Harvard Medical Schoolu.
U panel-raspravi o globalnom zdravstvu sudjelovali su profesor Ljubo Barbić s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i liječnik Marijan Orlović s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Na forumu su sudjelovale i liječnica Nikolina Sesar, koja je govorila o prijenosu međunarodnog iskustva u neurokirurgiji, te liječnica Sara Bonet, koja je predstavila iskustva usavršavanja na američkoj Mayo Clinic.