Hrvatski liječnici iz inozemstva pozivaju na suradnju: 'Važno je uključiti mlade'

Predsjednik organizacije Med&X i postdoktorand na Harvard Medical Schoolu Alen Juginović rekao je da je cilj organizacije povezivanje hrvatskih liječnika i znanstvenika iz cijelog svijeta te prijenos znanja i iskustava u hrvatski zdravstveni i znanstveni sustav.

"Vrlo mi je drago što ovdje imamo mlade i ljude srednje generacije koji s veseljem dolaze u Hrvatsku kako bi svoje znanje i iskustvo prenijeli bez ikakvih zadrški”, rekao je Juginović.

Naglasio je da mladi liječnici i znanstvenici na institucijama poput Harvarda, Yalea, Stanforda i Cambridgea ne stječu samo stručna znanja nego i iskustvo timskog rada, komunikacije i suradnje.

''Ljudi koji odlaze u inozemstvo uče najnovije metode, tehnologije i pristupe na najboljim svjetskim institucijama. I upravo je to nešto što se može prenijeti i koristiti u Hrvatskoj. Zato je vrlo važno uključiti naše mlade ljude, mlade znanstvenike i liječnike te im omogućiti što više međunarodnog iskustva i suradnje. To je jedna od najboljih stvari koje možemo učiniti'', kazao je Juginović.