Mještani Pašinog Potoka protiv međunarodnog graničnog prijelaza

Poručili su da su za tu namjeru saznali tek prije desetak dana iz medija i da ih nitko nije konzultirao s time u vezi te da će međunarodni granični prijelaz narušiti kvalitetu života i ugroziti sigurnost, ponajprije školske djece.

Naveli su da je prije tridesetak dana obnovljena županijska cesta kroz njihovo mjesto i da su tek naknadno shvatili da je to učinjeno zbog namjere da se promijeni status i kapacitet graničnog prijelaza.

Upozorili su da je promet prema Velikoj Kladuši intenzivan i da se nerijetko vozi brzo i riskantno. Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Pašin Potok Davor Samardžija je rekao da je mještanima "sve to teško palo".

"Imamo miran život bez kolona, no to će se za koji dan promijeniti, a policija će nas kažnjavati, ako ćemo pretjecati kolone", rekao je Samardžija Hini.