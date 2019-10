U Kataloniji počeli opći štrajk i prosvjedi

Na poziv sindikata koji zagovaraju nezavisnost Katalonije u petak je u toj pokrajini na sjeveroistoku Španjolske nastupio opći štrajk, a tisuće prosvjednika pristižu u Barcelonu gdje će navečer u masovnom prosvjedu zatražiti oslobođenje zatvorenih katalonskih dužnosnika

Vlakovi i gradska podzemna željeznica prometuju, no s minimalnim kapacitetima.

Studenti i učenici su u srijedu stupili u trodnevni štrajk te će se priključiti prosvjedima.

Okupljanja su već počela na više mjesta u glavnom gradu Katalonije.

Katalonska vlada tvrdi da neće tolerirati nikakvo nasilje

U četvrtak navečer je došlo do novih prosvjeda u Barceloni i Gironi, koji su počeli mirno, no kasnije su prerasli u nerede. U Barceloni je nakon mirnih prosvjeda došlo do obračuna radikalnih ljevičarskih i desničarskih skupina, zagovornika nezavisnosti i njenih protivnika.

U Gironi je došlo do sukoba prosvjednika, koji su došli pred zgradu predstavništva španjolske središnje vlade, i policije. Manjih nemira je bilo i u Lleidi i Tarragoni. Privedeno je ukupno 19 osoba, a 42 su bile ozlijeđene. Ozlijeđeno je i 10 policajaca.

„Htio bih istaknuti kako je sinoć broj incidenata pao, no porastao je u intenzitetu nasilja“, rekao je katalonski šef unutarnjih poslova Miquel Buch na konferenciji za medije.

„Ni katalonska vlada niti katalonska policija neće tolerirati nikakvo nasilno ponašanje“, poručio je Buch.

Barcelona sigurna za turiste, poručio španjolski ministar

Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska rekao je kako turisti bez problema i straha za sigurnost mogu posjećivati Barcelonu.

„Ovo je nanijelo veliku štetu reputaciji Katalonije. No Barcelonu se može posjećivati bez problema jer su to bili izgredi manjih grupa“, izjavio je na konferenciji za medije u Madridu.