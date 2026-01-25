U izraelskoj vatri ubijeno troje Palestinaca u Gazi

Zdravstveno osoblje kaže da je Izrael ubio barem dvije osobe istočno od četvrti Tuffah na sjeveru Pojasa Gaze, a da su 41-godišnjeg muškarca ubile izraelske snage u Han Junisu na jugu enklave.

Ranije, zdravstveni radnici rekli su da je izraelski dron eksplodirao na krovu višekatnice u gradu Gazi, ozlijedivši civile u obližnjoj ulici.

Glasnogovornik izraelske vojske rekao je da nisu svjesni nikakvog incidenta u Han Junisu u kojem je ubijen Palestinac, niti je komentirao odvojenu pucnjavu u Tuffi.