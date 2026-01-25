dva incidenta

U izraelskoj vatri ubijeno troje Palestinaca u Gazi

V. B./Hina

25.01.2026 u 20:40

tportal
Izvor: EPA / Autor: HAITHAM IMAD
Bionic
Reading

Izrael je u nedjelju u Pojasu Gaze ubio troje Palestinaca u dva odvojena incidenta, dok je izraelski dron ranio još četiri osobe u gradu Gazi, reklo je ministarstvo zdravlja Gaze u nedjelju

Zdravstveno osoblje kaže da je Izrael ubio barem dvije osobe istočno od četvrti Tuffah na sjeveru Pojasa Gaze, a da su 41-godišnjeg muškarca ubile izraelske snage u Han Junisu na jugu enklave.

Ranije, zdravstveni radnici rekli su da je izraelski dron eksplodirao na krovu višekatnice u gradu Gazi, ozlijedivši civile u obližnjoj ulici.

Glasnogovornik izraelske vojske rekao je da nisu svjesni nikakvog incidenta u Han Junisu u kojem je ubijen Palestinac, niti je komentirao odvojenu pucnjavu u Tuffi.

vezane vijesti

Izrael tvrdi da su četiri izraelska vojnika ubijena u Gazi otkad je počelo primirje. Obje strane su se međusobno okrivile za kršenje primirja.

Ranije ovaj mjesec, Washington je rekao da je plan primirja sada u drugoj fazi, u kojoj se očekuje da Izrael povuče svoju vojsku dalje iz Gaze, a Hamas bi trebao zadobiti kontrolu nad upravom Gaze.

Američki izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner sastali su se s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u Izraelu u subotu, uglavnom kako bi raspravljali o Gazi, rekao je Witkoff u nedjelju.

"Rasprava je bila konstruktivna i pozitivna, a obje strane slažu se sa sljedećim koracima i važnosti nastavka suradnje po svim pitanjima koja su kritična za regiju", napisao je Witkoff na X-u.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Severomorsk,

Severomorsk,

U glavnoj ruskoj pomorskoj bazi pao dalekovod: Nestalo struje i grijanja
sveti ilija

sveti ilija

Tunel u Dalmaciji uveo novost: Policija već djeluje
molitveni doručak

molitveni doručak

Trump pozvao Dodika u SAD: Vidjet ćemo, ako bude prostora da se ode, otići ću

najpopularnije

Još vijesti