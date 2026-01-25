U izraelskoj vatri ubijeno troje Palestinaca u Gazi

Izrael je u nedjelju u Pojasu Gaze ubio troje Palestinaca u dva odvojena incidenta, dok je izraelski dron ranio još četiri osobe u gradu Gazi, reklo je ministarstvo zdravlja Gaze u nedjelju
Zdravstveno osoblje kaže da je Izrael ubio barem dvije osobe istočno od četvrti Tuffah na sjeveru Pojasa Gaze, a da su 41-godišnjeg muškarca ubile izraelske snage u Han Junisu na jugu enklave.
Ranije, zdravstveni radnici rekli su da je izraelski dron eksplodirao na krovu višekatnice u gradu Gazi, ozlijedivši civile u obližnjoj ulici.
Glasnogovornik izraelske vojske rekao je da nisu svjesni nikakvog incidenta u Han Junisu u kojem je ubijen Palestinac, niti je komentirao odvojenu pucnjavu u Tuffi.
Izrael tvrdi da su četiri izraelska vojnika ubijena u Gazi otkad je počelo primirje. Obje strane su se međusobno okrivile za kršenje primirja.
Ranije ovaj mjesec, Washington je rekao da je plan primirja sada u drugoj fazi, u kojoj se očekuje da Izrael povuče svoju vojsku dalje iz Gaze, a Hamas bi trebao zadobiti kontrolu nad upravom Gaze.
Američki izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner sastali su se s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u Izraelu u subotu, uglavnom kako bi raspravljali o Gazi, rekao je Witkoff u nedjelju.
"Rasprava je bila konstruktivna i pozitivna, a obje strane slažu se sa sljedećim koracima i važnosti nastavka suradnje po svim pitanjima koja su kritična za regiju", napisao je Witkoff na X-u.