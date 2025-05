U Istri je oko 70 tisuća gostiju, raste broj dolazaka iz dvije daleke destinacije

od 5 do 10 eura

U hotelima i kampovima u Puli boravi oko šest tisuća turista.

'Nama grupe svakako čine jedan veliki udio u ostvarenju svih noćenja hotela. Od sportskih grupa, odmorišnih grupa do izletnika', kazao je Mladen Širola, direktor hotela Histria u Puli.

Raste broj grupa iz Kine i Japana

Uz grupna putovanja iz Europe, koja su se vratila odmah nakon pandemije, ove predsezone raste broj grupa iz Kine i Japana.

'Također i neka druga tržišta poput Koreje nas vesele. Primili smo čak i "last minute" upite s dolascima od lipnja, za nove serijale', kazao je Boris Mlinarić, direktor prodaje turističke agencije.

Kada je o europskom tržištu riječ, last minute upiti očekuju se iz Njemačke. Nijemci su, naime, grupna putovanja obično rezervirali već u siječnju no ove godine to nije pravilo.