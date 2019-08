U Gornjem Viduševcu obilježena godišnjica predaje 21. kordunskog korupsa

U Gornjem Viduševcu nedaleko Gline u četvrtak je prigodnom svečanošću obilježena 24. godišnjica predaje 21. kordunskog korpusa Hrvatskoj vojsci, čime je i službeno završena pobjedonosna vojno-redarstvena akcija Oluja

Uz brojne predstavnike braniteljskih udruga i druge uzvanike, svečanosti je bio nazočan i sisačko-moslavački župan Ivo Žinić koji je u prigodnom obraćanju rekao da je u Glini počeo i završio Domovinski rat.

"Rat je počeo 26. lipnja 1991. napadom na policijsku postaju kad je bivša JNA otvoreno stala na stranu srbočetnika, a evo, na današnji dan 8. kolovoza, slavimo pobjedu i završetak vojno-redarstvene operacije Oluja. Na ovom području kada je oslobođena kompletna Hrvatska, svih tih pet dana koliko je trajala vojno-redarstvena operacija Oluja, završila je predajom 21. neprijateljskog korpusa upravo ovdje gdje se predalo gotovo šest tisuća vojnika. Tim danom je završio Domovinski rat. Ovdje je kapitulirala srpska vojska, ali nemojmo i mi kapitulirati, da mladi odlaze van jer odlazak izvan domovine je kapitulacija", rekao je Žinić i pozvao građane da sudjeluju u gradnji budućnosti svojih krajeva.

Dodao je kako se i na dan velike pobjede prisjećamo svih poginulih hrvatskih branitelja i civila koji su položili svoje živote u temelje Hrvatske. Kako njihova žrtva ne bi bila uzaludna, poručio je mladima da shvate da Hrvatska nije pala s neba, nego da su za nju položene goleme žrtve.

Predsjednik zbora gardijskih brigada Krešimir Maretić okupljenima se obratio kao vojnik i branitelj.

"Ovo mjesto pokazuje superiornost hrvatske vojske koja je stasala u Domovinskom ratu. Kad za vojnika kažete da vam se predao protivnički korpus – to je mnogo, to je golemo. Vjerujte mi, to samo vojnici razumiju. Kao branitelj i čovjek koji se priključio obrani domovine 90-ih godina, danas, kad sve ovo slušam i gledam što se zbiva oko nas, tužan sam jer još uvijek postoje snage koje ne žele ovu Hrvatsku, koji ju blate. I danas, kad mi slavimo, ima onih koji je još krivo prikazuju, i ovdje i u međunarodnoj zajednici. Ti koji prozivaju su glavni krivci za ono što svaljuju na hrvatski narod, na hrvatsku državu, na hrvatskog vojnika. Hrvatska država i vojnik imali su legitimno pravo da se obrane i da slobodno žive na svome", rekao je Maretić.