U Dubrovniku obilježena 65. godišnjica proglašenja Nacionalnog parka Mljet

Ravnatelj Nacionalnog parka Mljet Ivan Sršen istaknuo je na svečanosti kako obljetnica nije samo podsjetnik na formalno prepoznavanje iznimnog bogatstva otoka Mljeta, već i prilika za razmišljanje o budućnosti najvrjednijeg prirodnog bisera juga Hrvatske.

Prostire se na sjeverozapadnom dijelu otoka Mljeta na površini oko 5.375 hektara zaštićenog kopna i okolnog mora. Uz prirodne fenomene Veliko i Malo jezero, gustu šumsku vegetaciju, brojne endemske i zaštićene biljne i životinjske vrste, podmorske ekosustave s bogatim livadama posedonije, otočić Svete Marije s benediktinskim samostanom iz 12. stoljeća, na području parka nalaze se i brojni arheološki lokaliteti.

„Mljet sa svojom nedirnutom prirodom, kristalno čistim jezerima i brojnim šumama primjer je kako čovjek može živjeti u skladu s prirodom. Postali smo simbol ljubavi prema prirodi i naša je želja sačuvati je za buduće generacije. Nacionalni parkovi nisu samo pažljivo zaštićena područja, već mjesta gdje se njeguje bogata kulturno-povijesna baština i na taj se način i živi“, poručio je Sršen.

Ravnatelj Uprave za zaštitu prirode Igor Kreitmeyer rekao je kako se u razvoju NP Mljet napravilo puno jer je porastao broj posjetitelja, ali je povećan i broj zaposlenih.

„Nacionalni park Mljet je danas ozbiljan park, spreman za nove izazove. Puno smo ulagali i u protupožarnu zaštitu, što ćemo i nastaviti. Cilj nam je očuvati eko sustav. Najveći problem pred nama je more. I sami ribari su svjesni da dosadašnji način upravljanja morem više ne funkcionira. Potrebne su nam nove zone stroge zaštite", istaknuo je Kreitmeyer.

Po uzoru na Jabučku kotlinu planira se nova takva zona kako bismo pokušali spasiti i obnoviti riblji fond. Siguran sam da će NP Mljet biti jedna od predvodnica na tom putu, dodao je.

Načelnik Općine Mljet Đivo Market istaknuo je ponos zbog velike obljetnice i podsjetio da su mljetski općinski vijećnici 1960. godine jednoglasno prihvatili ideju o proglašenju trećine otoka Nacionalnim parkom.

„Zahvaljujem i svim starim stanovnicima Goveđara koji su također dali svoj doprinos. Dali su svoju privolu, ali i zemljište na raspolaganje da bismo mi danas uživali u toj prirodi i sačuvali je. Oni su živjeli taj život očuvanja prirode, a mi koji danas živimo u Nacionalnom parku znamo kako na jednostavan način pronaći ravnotežu između zaštite prirode i čovjeka. Kao lokalna zajednica želimo održivi razvoj, ali to nema smisla bez tih ljudi“, rekao je Market.

Na svečanosti su se obratili i zamjenik dubrovačko-neretvanskog župana Joško Cebalo, dubrovački gradonačelnik Mato Franković i dubrovački biskup Roko Glasnović.