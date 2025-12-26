STROGO POSTUPANJE

Dubrovnik brzom akcijom 'spašen' od trubača: Gradonačelnik se zahvalio na dojavi

L. F.

26.12.2025 u 18:02

Romski trubači glavna su tema ovih blagdana. U Sinju je gradonačelnik Miro Bulj zatražio njihov odlazak iz središta grada, u Zagrebu je na poziv građana intervenirala policija, a u Dubrovniku se aktiviralo komunalno redarstvo

U Dubrovniku je, prema navodima gradske uprave, nastup trubača na Badnji dan prekinut zahvaljujući dojavi građana i brzoj reakciji komunalnih službi. Gradonačelnik Mato Franković oglasio se priopćenjem u kojem je pojasnio razloge postupanja.

'Posljednjih dana podigla se velika javna rasprava oko nastupa trubača koji su na Badnji dan, obilazeći više gradova u Republici Hrvatskoj, došli i u naš Grad.

Zahvaljujući brzoj reakciji i dojavi našeg sugrađanina, gospodina Kleškovića, komunalno redarstvo Grada Dubrovnika odmah je postupilo te je onemogućeno daljnje izvođenje glazbe na javnoj površini bez potrebne dozvole nadležne jedinice lokalne samouprave.

Ne ulazim u repertoar izvođača niti u razloge njihova dolaska. Međutim, želim jasno naglasiti da je izvođenje glazbe na javnim površinama regulirano Odlukom o komunalnom redu i nije dopušteno bez prethodnog odobrenja Grada.

Zahvaljujem gospodinu Kleškoviću na odgovornom postupanju umjesto objave na društvenim mrežama, učinio je ono što je ispravno i prijavio kršenje propisa, čime je omogućena brza reakcija nadležnih službi.

Pozivam sve naše sugrađane da i ubuduće, osobito u blagdansko vrijeme, svako kršenje Odluke o komunalnom redu odmah prijave komunalnom redarstvu kako bismo zajedno očuvali red, mir i dostojanstvo našega Grada", objavio je Franković.

