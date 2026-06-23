U Beogradu uručene svjedodžbe prvoj generaciji učenika na hrvatskom jeziku

"Ovo je prva generacija i jedinstvena prilika za Beograd da su djeca mogla besplatno učiti hrvatski jezik sa elmentima nacionalne kulture. Bila je ovo prigoda za okupiti se, rezimirati školsku godinu ali isto tako i nagraditi djecu koja su, uz svjedodžbe, darivana slatkim paketima i sportskim rekvizitima", rekao je za Hinu upravitelj fondacije AGM Marin Piuković.

Nastavu je vodila profesorica hrvatskog jezika Dubravka Tinodi, a na svečanosti upriličenoj u povodu završetka školske godine svjedodžbe je primilo petnaestak učenika.

On je najavio da će Fondacija, uz potporu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji (HNV), nastaviti program i naredne godine.

Profesorica Tinodi rekla je da su djeca tijekom nastave upoznala običaje, neke za Hrvatsku značajne ljude, povijesne događaje i obilježavali razne datume: Dan kravate, Dane kruha, Dane materinskog jezika, glagoljice, Dan planeta Zemlje, Majčin dan, pa Svetog Nikolu, Božić, Uskrs.

"Bio je pravi dar raditi s njima", rekla je profesorica.

U ime Veleposlanstva Republike Hrvatske u Srbiji, prvoj generaciji učenika i roditeljima čestitao je zamjenik veleposlanika Ivan Zeko Pivač, ocijenivši da je ovo "povijesni trenutak za cijelu hrvatsku zajednicu u Beogradu i okolici" i pozvao da iduće školske godine odziv polaznika bude još masovniji.

Dodjelu svjedodžbi pratio je i prigodan umjetnički program, takmičenje u vezivanju kravate i kratak kviz iz poznavanja jezika i nacionalne kulture.