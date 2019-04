Tužiteljica BiH: Špijunsku aferu SOA i OSA trebale su rješiti međusobno

Glavna tužiteljica Tužiteljstva BiH Gordana Tadić izjavila je u petak u Sarajevu kako istraga o navodnoj aferi SOA-inog regrutiranja bosanskohercegovačkih državljana još nije zaključena ali je istodobno izrazila žaljenje jer hrvatska SOA i bosanskohercegovačka agencija OSA taj problem nisu riješile u izravnoj komunikaciji.

To su hrvatska Obavještajno-sigurnosna agencija (SOA) i Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (OSA) "morale riješiti između sebe i to ni u kom slučaju nije smjelo izaći u javnost jer je to dovelo do uznemiravanja građana u BiH ali i u regiji", kazala je tužiteljica Tadić novinarima u Sarajevu.

Glavna je tužiteljica tek nakon mjesec dan javno komentirala aferu nastalu nakon što su portal Žurnal.info i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić sredinom ožujka ustvrdili kako su agenti SOA-e pokušavali regrutirati državljane BiH povezane s radikalnim islamom da ilegalno prenose oružje u BiH i podmeću ga u islamske bogomolje što bi onda poslužilo kao dokaz tvrdnjama da je BiH uporište tisuća potencijalnih terorista.