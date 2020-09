Je li Kovačević za Milanovića ono što je Zdravko Mamić bio za Grabar Kitarović? 'Predsjednik misli da je ova istraga pokrenuta zbog njega. Paranoja je profesionalna bolest političara'

U neobično otvorenom istupu nakon izbijanja afere Janaf predsjednik Republike Zoran Milanović izrazio je čuđenje jer istražitelji nisu krenuli s uhićenjima u trenutku u kojem je šef ove državne tvrtke Dragan Kovačević navodno primio dva milijuna kuna mita. Zapitao se 'koga su čekali uhvatiti, američkog predsjednika?' i za svaki slučaj dodao da mu 'ova istraga nije jasna'

No Milanović je dao do znanja i da je s uhićenim Kovačevićem 'bio dobar', pa je javnosti posredno dao do znanja da bi se i njegovo ime moglo pojaviti u transkriptima koji jedan drugoga sustižu u medijima. I time otvorio niz pitanja, no jedno je ključno: je li trebao biti službeno obaviješten da je u kontaktu s osobom koju se prati i prisluškuje?

Negativan odgovor zasad su dali svi upitani - od raznih stručnjaka za sigurnost do predsjednika Županijskog suda u Zagrebu Ivana Turudića, pa čak i bivšeg Milanovićeva stranačkog kolege Arsena Bauka. 'Logički gledano, ne bi trebalo obavještavati nekoga da je netko drugi pod mjerama, to je informacija koju zna uski krug ljudi i što je taj krug uži, to je manja vjerojatnost da će one biti provaljene', rekao je Bauk i Milanoviću uputio rečenicu koju je sam izgovorio prije nego što je postao predsjednik. 'Neka pazi s kim se druži.'

Politički analitičar Žarko Puhovski za tportal kaže da je potpuno nepojmljiv postupak u kojemu predsjednik države ocjenjuje policijski postupak koji još uvijek traje. 'A to da on u istoj rečenici uz kaznene radnje spominje američkog predsjednika, to je potpuno skandalozno. Da ga netko ozbiljno shvaća, već bismo imali demarš američkog veleposlanstva. Naprosto se to ne radi: američkog predsjednika - pa makar to bio Trump, za kojega nemam simpatije - ne spominje se u istoj rečenici s lokalnim kriminalcima', smatra Puhovski. 'Milanović pritom vjerojatno misli na sebe i vjeruje da je cijeli postupak pokrenut zbog njega. Paranoja je, kao što znamo, profesionalna bolest političara', dodaje sugovornik tportala.

Predsjednikov istup ocjenjuje 'nekontroliranim' jer se vjerojatno želio izvući iz situacije u kojoj s uhićenim Kovačevićem nije imao samo privatne, nego i poslovne kontakte. 'Vjerojatno su bili u češćim kontaktima' 'Oni su jedno vrijeme bili susjedi tamo u BCI-ju, kod hotela International, prema tome vjerojatno su bili u češćim kontaktima', upozorava Puhovski i također se izjašnjava protiv mogućnosti da bi predsjednik trebao biti obaviješten da je u kontaktu s osobom pod mjerama. 'U svakom slučaju ne bi trebao znati o tome dok se akcija događa jer u krajnjoj liniji ne znamo hoće li ta osoba biti sastavnim dijelom kaznenog kolopleta. Ni u koga ne moramo bespogovorno vjerovati, pa ni u predsjednika. No neposredno prije same objave, odnosno zaključenja akcije, možda bi eventualno trebao biti obaviješten kako bi mogao reagirati', smatra Puhovski.