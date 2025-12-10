Prozvani zbog nedolaska na okrugli stol, Turudić: Nismo dobili poziv

'Radi točnog i objektivnog informiranja javnosti, ističemo kako nikakav poziv za predmetni okrugli stol u organizaciji zastupnice SDP-a Mirele Ahmetović nije zaprimljen ni u DORH-u niti u Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) pa se na isti nije bilo ni moguće odazvati, odnosno ispričati nedolazak', stoji u odgovoru koji potpisuje glavni državni odvjetnik Ivan Turudić .

Ističe da se DORH obratio Hrvatskom saboru radi provjere vremena i načina upućenog poziva, kada su obavješteni da eventualni poziv nije upućivan od strane Hrvatskog sabora, već moguće od strane Kluba zastupnika SDP-a, iz kojega su odgovorili da je poziv upućen 2. prosinca 2025.

'No, provjerama mail adresa DORH-a i USKOK-a, kao i Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, utvrđeno je kako predmetni mail nije nikada zaprimljen, a pošiljatelj nam nije, na naše traženje, dostavio nikakav dokaz da je predmetni mail s pozivom na okrugli stol ikada doista i poslan DORH-u, odnosno USKOK-u'.

'Iako smatramo posve neprimjerenim upućivanje takvog poziva neovisnim pravosudnim institucijama od strane jedne političke opcije, razmotrili bismo opravdanost i prihvatljivost sudjelovanja', ističe se u odgovoru.

DORH: Navodi o neodazivanju nekorektni i pristrani, zaslužuju ispriku

'Stoga navode iznesene na okruglom stolu, o neodazivanju navodno pozvanog glavnog državnog odvjetnika RH i predstavnika USKOK-a kojima pozivi nisu bili ni dostavljeni, smatramo krajnje nekorektnim, pristranim i tendencioznim te, iako se radi o postupanju političke stranke, i neprihvatljivo pristranim, nevjerodostojnim te neetičnim te u najmanju ruku zaslužuju ispriku'.

Tvrdnje profesora zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandra Maršavelskog da nepojavljivanje predstavnika DORH-a i USKOK-a na skupu pokazuje nezainteresiranost za temu korupcije, 'imajući u vidu da je osnovna nadležnost USKOK-a progon počinitelja koruptivnih kaznenih djela' u DORH-u ocjenjuju zapanjujućom, navodeći da "ne zaslužuju poseban komentar".

Pritom su grotesknim ocijenili navode profesora s Pravnog fakulteta Daria Čepe 'kako svojim nedolaskom glavni državni odvjetnik pokazuje odnos prema saborskim zastupnicima te da bi trebao biti razriješen'.

'Suprotno navodima zastupnice Ahmetović, 'šamar svim poštenim građanima' predstavlja iznošenje lako dokazivih neistina', zaključuje se u odgovoru.