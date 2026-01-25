Tunel u Dalmaciji uveo novost: Policija već djeluje

Prema informacijama koje su portalu Pod Biokovom prenijeli čitatelji, prve kazne već su počele stizati na kućne adrese. Za manja prekoračenja brzine iznose oko 30 eura, dok se za veće brzine penju na nekoliko stotina eura. Posebna pozornost usmjerena je i na motocikliste koji često značajno prekoračuju ograničenja u tunelu.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisane su kazne od 30 do više od 2000 eura za prekoračenje brzine, ovisno o težini prekršaja. Najteža kazna, ili do 60 dana zatvora, predviđena je za vožnju više od 50 kilometara na sat iznad dopuštene brzine.