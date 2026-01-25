sveti ilija

Tunel u Dalmaciji uveo novost: Policija već djeluje

25.01.2026 u 16:16

Tunel Sveti Ilija
Tunel Sveti Ilija
Već nekoliko tjedana u funkciji kamera za nadzor brzine u tunelu Sveti Ilija kroz Biokovo kod Makarske, a dio vozača tek je sada postao svjestan njezine prisutnosti. Kamera je iznenadila mnoge, osobito one koji su u tunelu navikli voziti znatno iznad dopuštene brzine

Prema informacijama koje su portalu Pod Biokovom prenijeli čitatelji, prve kazne već su počele stizati na kućne adrese. Za manja prekoračenja brzine iznose oko 30 eura, dok se za veće brzine penju na nekoliko stotina eura. Posebna pozornost usmjerena je i na motocikliste koji često značajno prekoračuju ograničenja u tunelu.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisane su kazne od 30 do više od 2000 eura za prekoračenje brzine, ovisno o težini prekršaja. Najteža kazna, ili do 60 dana zatvora, predviđena je za vožnju više od 50 kilometara na sat iznad dopuštene brzine.

Postavljena kamera navodno ne koristi bljeskalicu, ali uredno bilježi svako prekoračenje brzine, kao i pretjecanje preko punih linija. Uređaj snima vozila na udaljenosti od 10 do 100 metara i pritom evidentira registarsku oznaku, tip vozila, prometnu traku, smjer kretanja, datum i vrijeme, kao i GPS koordinate.

