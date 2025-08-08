Turska zbog požara zatvorila jedan od najvažnijih morskih prolaza na svijetu

Tursko ministarstvo prometa objavilo je da je prolaz Dardaneli privremeno zatvoren za pomorski promet zbog velikih šumskih požara koji haraju na sjeverozapadu zemlje. Jedna od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta zatvorena je iz predostrožnosti, dok se vatrena stihija širi u blizini grada Çanakkalea, iz kojeg je evakuiran dio stanovnika
Na terenu su raspoređeni turski vatrogasci, a u gašenju sudjeluju i specijalizirani protupožarni zrakoplovi te helikopteri, javlja BBC.
Dardaneli povezuju Egejsko more s Mramornim morem, a zajedno s Bosporom čine ključni plovni put za komercijalni promet između Europe i Azije.
Prema službenim podacima, kroz Dardanele je 2024. godine prošlo gotovo 46.000 plovila.
Lokalne vlasti navode da snažan vjetar potiče širenje požara u vrućim i suhim vremenskim uvjetima. Guverner pokrajine Çanakkale izjavio je za Turkiye Today da se požari gase ‘iz zraka i sa zemlje’, a akcija gašenja i dalje traje.
Glavna zračna luka u Çanakkaleu zatvorena je za putničke letove, no i dalje je operativna za protupožarne i spasilačke letjelice.
Tijekom ovog ljeta u Turskoj su izbile stotine šumskih požara, zbog kojih su deseci tisuća ljudi morali napustiti svoje domove.