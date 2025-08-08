Turska zbog požara zatvorila jedan od najvažnijih morskih prolaza na svijetu

Dardaneli povezuju Egejsko more s Mramornim morem, a zajedno s Bosporom čine ključni plovni put za komercijalni promet između Europe i Azije.

Na te r enu su raspoređeni turski vatrogasci, a u gašenju sudjeluju i specijalizirani protupožarni zrakoplovi te helikopteri, javlja BBC.

Lokalne vlasti navode da snažan vjetar potiče širenje požara u vrućim i suhim vremenskim uvjetima. Guverner pokrajine Çanakkale izjavio je za Turkiye Today da se požari gase ‘iz zraka i sa zemlje’, a akcija gašenja i dalje traje.

Glavna zračna luka u Çanakkaleu zatvorena je za putničke letove, no i dalje je operativna za protupožarne i spasilačke letjelice.

Tijekom ovog ljeta u Turskoj su izbile stotine šumskih požara, zbog kojih su deseci tisuća ljudi morali napustiti svoje domove.