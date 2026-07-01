Turistička sezona pod prijetnjom: Aviokompanije upozoravaju na kolaps europskih zračnih luka

Zračni prijevoznici tvrde da zbog dugotrajnih kontrola pojedini zrakoplovi polijeću s velikim brojem praznih sjedala jer putnici ne uspijevaju na vrijeme proći graničnu kontrolu. U nekim slučajevima letovi kasne čekajući putnike, dok su drugi bili prisiljeni poletjeti bez njih.

'Dosegnuli smo kritičnu točku. Putnici su prisiljeni satima čekati ispred terminala i na otvorenim površinama jer granične službe ne uspijevaju dovoljno brzo obraditi dolaske', navodi se u pismu.

U pismu predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, udruženja ACI Europe, Airlines for Europe (A4E) i Međunarodno udruženje zračnog prijevoza (IATA) upozorila su da je situacija postala neodrživa, navodi The Guardian.

Industrija zato traži da Europska komisija omogući zračnim lukama privremenu potpunu obustavu biometrijskih provjera kada broj putnika premaši kapacitete graničnih službi, barem tijekom srpnja i kolovoza.

Novi sustav postupno se uvodi od listopada prošle godine i predviđa da državljani zemalja izvan Europske unije pri ulasku u schengenski prostor ostavljaju otiske prstiju i fotografiraju se.

Međutim, njegova primjena već je izazvala brojne probleme. Grčka je privremeno suspendirala biometrijske provjere za britanske putnike do rujna kako bi izbjegla gužve tijekom turističke sezone, dok su francuske vlasti u svibnju privremeno ublažile kontrole u luci Dover.

Prošlog tjedna i uprava rimskih zračnih luka upozorila je da će, bude li potrebno, morati privremeno odustati od novih provjera za putnike izvan Europske unije kako bi spriječila kolaps tijekom ljeta.

Predstavnici zračnog sektora upozoravaju da sve više međunarodnih putnika razmišlja o odustajanju od putovanja u Europu upravo zbog dugih čekanja na granicama.

'Time se narušava ugled Europske unije, europskog turizma i zračnog prometa. U pitanju su povjerenje putnika i reputacija europskog regulatornog sustava', upozoravaju.

Prema procjenama industrije, europske će zračne luke tijekom srpnja i kolovoza primiti oko 40 milijuna putnika više nego tijekom prethodna dva mjeseca, zbog čega upozoravaju da će se problemi dodatno pogoršati ako se hitno ne pronađe privremeno rješenje.

Aviokompanije smatraju da bi suspenzija dijela provjera trebala ostati moguća i nakon ljeta, sve dok granične službe ne dobiju dovoljno osoblja i dok automatizirani sustavi ne postanu dovoljno pouzdani za rad u punom opsegu.