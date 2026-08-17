zbog gospića

Milanović drugi put u povijesti aktivira ovu ustavnu ovlast: Evo koja je procedura izvanredne sjednice

M. Šurina

17.08.2026 u 21:58

Zoran Milanović
Zoran Milanović Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban /PIXSELL
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Predsjednik Republike Zoran Milanović uputit će predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću zahtjev za izvanredno zasjedanje Sabora zbog ekološke katastrofe u Gospiću

Zahtjev se očekuje u utorak, nakon što je izvanredna sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša, održana u ponedjeljak u Gospiću, prekinuta.

Milanović ovu ovlast ima na temelju članka 79. stavka 2. Ustava RH, prema kojem Sabor izvanredno zasjeda na zahtjev predsjednika Republike, Vlade ili većine zastupnika.

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Jandroković nema pravo odbiti zahtjev

Nakon što Milanović službeno pošalje zahtjev, predsjednik Sabora mora sazvati izvanrednu sjednicu u roku od osam dana.

Milanović pritom određuje dnevni red i teme o kojima Sabor treba raspravljati. Prema navedenoj proceduri, Jandroković kao predsjednik Sabora ne može mijenjati, odbiti ni nadopunjavati teme koje predsjednik Republike stavi u zahtjev.

Još nije poznato što će Milanović točno uvrstiti u dnevni red, noe tema će svakako biti Gospić.

Potreban kvorum od najmanje 76 zastupnika

Da bi Sabor mogao raspravljati i donositi odluke, na sjednici mora biti prisutna većina svih zastupnika, odnosno najmanje 76.

Ako bi zastupnici napustili sjednicu, odnosno ne bi se pojavili u dovoljnom broju, sjednica bi morala biti prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Ako kvoruma bude, zastupnici će raspravljati i glasati o zaključcima.

Budući da HDZ ima parlamentarnu većinu, predsjednik Republike može nametnuti temu rasprave, ali zastupnici mogu odbiti njegove zaključke.

Milanović je istu ovlast već koristio

Ovo ne bi bio prvi put da Milanović tijekom saborske stanke traži izvanredno zasjedanje. Prvi put to je napravio 2023. godine zbog štrajka u pravosuđu i afere 'Plin za cent'.

Tada je izvanredna sjednica održana od 21. do 23. srpnja, a Milanović nije osobno sudjelovao u raspravama.

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