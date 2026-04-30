Kaos zbog novog sustava: 'Bilo je kao noćna mora, čekali smo satima, gotovo sam se onesvijestila'

Novi sustav ulaska i izlaska u Europskoj uniji (EES), koji je u potpunosti stupio na snagu u šengenskom prostoru, izazvao je ozbiljne poremećaje na graničnim kontrolama, a brojna svjedočanstva putnika ukazuju na višesatna čekanja i organizacijske probleme, piše Guardian.

Iako dio putnika navodi da je prošao bez poteškoća, velik broj njih opisuje situacije u kojima su zbog gužvi čekali i do tri ili četiri sata, a neki su zbog toga propustili letove. Posebno se ističu tehnički problemi, poput neprihvaćanja otisaka prstiju i nefunkcionalnih samoposlužnih kioska, kao i nedostatak jasnih uputa i osoblja na terenu, piše Guardian. Morao kupiti nove karte Dave Giles iz Velike Britanije propustio je let iz Kopenhagena unatoč tome što je na aerodrom stigao nekoliko sati ranije. ‘Kad smo došli do kontrole putovnica, ispred nas je bilo između 80 i 100 ljudi, a radila su samo tri kioska. Ubrzo se jedan zatvorio’, opisao je. Dodaje da su djelatnici bili svjesni problema, ali ga nisu uspjeli riješiti na vrijeme: ‘Pokušavali su zadržati ukrcaj, ali vrata su se zatvorila nekoliko sekundi prije nego što smo došli na red.’

Zbog toga je morao kupiti nove karte, pronaći smještaj i organizirati dodatni prijevoz, što ga je ukupno stajalo više od 2.000 eura. ‘Osiguranje to ne pokriva, aviokompanija kaže da nije odgovorna. Iskreno, ne očekujem da će mi itko odgovoriti’, rekao je. Trudnica morala sjesti na pod Slično iskustvo imala je i putnica iz Londona koja je na aerodromu u Pisi čekala četiri sata. ‘Nije bilo nikoga tko bi nam rekao koliko ćemo čekati’, kazala je. Kao trudnica u petom mjesecu, čekanje joj je bilo posebno teško: ‘Morala sam sjesti na pod i reći ljudima oko sebe da sam trudna jer sam se gotovo onesvijestila. Vodu su dijelili tek na samom kraju reda.’

