Kaos zbog novog sustava: 'Bilo je kao noćna mora, čekali smo satima, gotovo sam se onesvijestila'

Novi sustav ulaska i izlaska u Europskoj uniji (EES), koji je u potpunosti stupio na snagu u šengenskom prostoru, izazvao je ozbiljne poremećaje na graničnim kontrolama, a brojna svjedočanstva putnika ukazuju na višesatna čekanja i organizacijske probleme, piše Guardian.
Iako dio putnika navodi da je prošao bez poteškoća, velik broj njih opisuje situacije u kojima su zbog gužvi čekali i do tri ili četiri sata, a neki su zbog toga propustili letove. Posebno se ističu tehnički problemi, poput neprihvaćanja otisaka prstiju i nefunkcionalnih samoposlužnih kioska, kao i nedostatak jasnih uputa i osoblja na terenu, piše Guardian.
Morao kupiti nove karte
Dave Giles iz Velike Britanije propustio je let iz Kopenhagena unatoč tome što je na aerodrom stigao nekoliko sati ranije. ‘Kad smo došli do kontrole putovnica, ispred nas je bilo između 80 i 100 ljudi, a radila su samo tri kioska. Ubrzo se jedan zatvorio’, opisao je. Dodaje da su djelatnici bili svjesni problema, ali ga nisu uspjeli riješiti na vrijeme: ‘Pokušavali su zadržati ukrcaj, ali vrata su se zatvorila nekoliko sekundi prije nego što smo došli na red.’
Zbog toga je morao kupiti nove karte, pronaći smještaj i organizirati dodatni prijevoz, što ga je ukupno stajalo više od 2.000 eura. ‘Osiguranje to ne pokriva, aviokompanija kaže da nije odgovorna. Iskreno, ne očekujem da će mi itko odgovoriti’, rekao je.
Trudnica morala sjesti na pod
Slično iskustvo imala je i putnica iz Londona koja je na aerodromu u Pisi čekala četiri sata. ‘Nije bilo nikoga tko bi nam rekao koliko ćemo čekati’, kazala je. Kao trudnica u petom mjesecu, čekanje joj je bilo posebno teško: ‘Morala sam sjesti na pod i reći ljudima oko sebe da sam trudna jer sam se gotovo onesvijestila. Vodu su dijelili tek na samom kraju reda.’
Putnici ističu da su uvjeti često neadekvatni – od dugog stajanja u zatvorenim prostorima bez ventilacije do nedostatka sjedala i pomoći za obitelji s djecom. Stuart MacLennan iz Škotske opisao je putovanje s djecom kao ‘noćnu moru’. ‘Nije bilo jasnih uputa kamo ići. Nakon pola sata su nas preusmjerili u drugi red jer smo imali djecu, ali smo i dalje čekali dva i pol sata’, rekao je.
Problemi su zabilježeni i kod same tehnologije. Dylan Thomas navodi da su na aerodromu stajali deseci kioska koji nisu bili u funkciji: ‘Sve je bilo omotano plastikom, a radila je samo jedna osoba koja je ručno provjeravala putnike. Bilo je apsurdno.’
Na nekim lokacijama osoblje je improviziralo. Jedan putnik opisao je situaciju u Krakovu gdje su, zbog neispravnih kamera, djelatnici koristili mobitele za fotografiranje putnika. ‘Nije bilo nikakvog objašnjenja ni isprike. Sve je djelovalo potpuno kaotično’, rekao je.
Poseban problem predstavlja neujednačena provedba sustava. Putnici navode da se pravila razlikuju od aerodroma do aerodroma te da često moraju ponavljati postupak registracije iako su ga već obavili. ‘Nikad ne znaš što te čeka kad sletiš’, rekao je jedan od putnika, ističući da takva nepredvidivost dodatno otežava planiranje putovanja.