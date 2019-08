Turisti se i ranije žalili na brod Atlantia: 'Kabine su užasno smrdile, nije bilo tople vode, a zbog kiše voda je prodirala u brod'

Na jedrenjak Atlantia, na kojemu su ovog tjedna nastradali talijanski državljani, neki turisti još prošlog ljeta imali su brojne primjedbe koje su se odnosile upravo na 'nepodnošljiv smrad u kabinama', što otkriva to jedan od komentara na stranici TripAdvisor. Ipak vrijedi kazati da je brod u tom periodu bio u vlasništvu drugih osoba, te da su ove neugodnosti zabilježene prije nego što je u njega ugrađen neadekvatan agregat koji je, po svemu sudeći, uzrok najnovije tragedije

Jedan kanadski turist koji je u ljeto 2018. godine zajedno s još sedam osoba unajmio Atlantiu za krstarenje Dalmacijom na ovoj stranici prepričao je svoja iskustva, mahom negativna: premda su bili svjesni da se radi o starijem brodu i nisu očekivali standard na razini pet zvjezdica, on i njegovi suputnici bili su razočarani razinom ponude i lošom komunikacijom - od nejasnoća oko mjesta za ukrcaj do nepostojanja dogovora oko ponude hrane i plaćanja pića. Između ostalog, neki od putnika ne jedu ribu i o tome su unaprijed obavijestili posadu, a neki su čak alergični na školjke, no ispostavilo se da nitko o tomu nije vodio računa. Ključan dio kritike odnosi se ipak na spomenuti smrad.